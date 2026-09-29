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「いらない！」。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーが、マンチェスター・シティが前例のないタイトル剥奪の脅威に直面する中、「受け取るに値しない」2012年プレミアリーグ優勝メダルの譲渡を拒否
ルーニー、メダル論争から距離を置く
マンチェスター・シティが数多くの財務規則違反をめぐって有罪評決を受けたことで、同クラブが過去に成し遂げた栄光の正当性をめぐる激しい議論が巻き起こっている。前例のないこの裁定により、ファン、選手、識者の間では、2009年から2018年にかけてのクラブの支配的な時代がフットボールの歴史にどのように記録されるのかに疑問が広がっている。
プレミアリーグがシティーのタイトルを剥奪する可能性がある中、優勝を逃したチームにさかのぼって正義を与えるよう求める動きも出ている。しかし、ルーニーは2011-12シーズンのタイトルをマンチェスター・ユナイテッドに割り当てるべきだという高まりつつある声から、明確に距離を置いている。
マンチェスター・ユナイテッドはあのシーズン最終節、クイーンズ・パーク・レンジャーズ戦でセルヒオ・アグエロが劇的な終盤決勝弾を決めた結果、得失点差でタイトルを逃したことで知られる。その失意があったにもかかわらず、ルーニーはサー・アレックス・ファーガソン率いるチームがトロフィーを勝ち取るに値するだけのことはしていなかったと強く主張している。
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「快くは思えない」
『Stick To United』で語った元イングランド代表主将は、この議論が続く中で自身の立場を明確にした。「リオが、プレミアリーグのメダルをもう1つ受け取ることについて話していたと聞いた。正直に言えば、僕はプレミアリーグのメダルをもう1つ受け取ることに本当に心地よさは感じない」とルーニーは認めた。「僕たちはそれに値しないと思うし、あのシーズンはリーグ優勝に十分なことができなかった。残り4試合か5試合の時点で勝ち点6か7差をつけていたと思うけど、それを自分たちで手放してしまった」
ルーニーはまた、シティの選手たちに同情も示し、ピッチ外での不正行為については彼らはおそらく何も知らなかったはずだと示唆した。「ここ数日で出てきたあらゆることを見て、人々の話も聞いてきたけど、僕は自分をマンチェスター・シティの選手の立場に置いてみた。彼らは選手であり、プレミアリーグ優勝を勝ち取ろうとできる限りのことをしていて、彼らの中ではそれを成し遂げたという感覚だ」と語った。「もしその選手たちが、自分たちの上で何が起きているのか何も理解していなかったとしたら、もしそれが自分に起きていたら……本当に打ちのめされていたと思う」
最後に、ルーニーはさかのぼって与えられる賞についての自身の考えをあらためて強調した。「そうなるかもしれないし、彼らからそれらの［メダル］を取り上げるかもしれない。でも僕はそれ［メダル］を欲しくない。なぜなら、チームとしてあの年の僕たちはそれに値しなかったと思うからだ。もちろん1位で終えられなかったわけだからね」と付け加えた。「だから、チームメートが『メダルが欲しい』と言っているのを見ると、僕は自分が勝ち取った5つで満足している。この1つはいらない。オーナーたちがしたことを理由に剥奪されるべきかって？ そうかもしれない。でも、それを受け取ることに僕は心地よさを感じない」
元チームメイトたちが正義を求める
ルーニーのコメントは、かつての同僚たちの反応とは鮮明な対照をなしている。有罪評決を受け、ダビド・デ・ヘアはXで「では……話そう。で、私はプレミアリーグのタイトルを何回獲得したことになるんだ？」と投稿した。
リオ・ファーディナンドも同様の見解を示し、SNSで新たなメダルが「キャビネットに加わる」ことになると宣言した。この元センターバックはさらに議論を一歩進め、冗談交じりに元マンチェスター・シティDFジョリオン・レスコットに自身の賞を引き渡すよう要求した。
「次にジョリオンが出演するときは、俺のいまいましいメダルを持って来るべきだ」とファーディナンドは冗談めかして語った。「有罪だと認定されたなら、メダルは返還すべきだと思う」 さらに、レスコット本人に直接迫るつもりだとして、「そのトロフィーを渡せ。メダルを渡せ、トロフィーを渡せ。それだけだ」と述べた。
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公式処分を待つ
サッカー界はいま、プレミアリーグがマンチェスター・シティにどのような処分を科すのかを見守っている。罰金や降格も可能性として残る一方で、違反の重大性を踏まえれば、過去のタイトル剥奪は現実的な脅威だ。遡及的処分に関する最終的な裁定が下されるまで、メダルの再割り当てをめぐる議論は今後も意見を二分し続けるだろう。
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