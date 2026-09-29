『Stick To United』で語った元イングランド代表主将は、この議論が続く中で自身の立場を明確にした。「リオが、プレミアリーグのメダルをもう1つ受け取ることについて話していたと聞いた。正直に言えば、僕はプレミアリーグのメダルをもう1つ受け取ることに本当に心地よさは感じない」とルーニーは認めた。「僕たちはそれに値しないと思うし、あのシーズンはリーグ優勝に十分なことができなかった。残り4試合か5試合の時点で勝ち点6か7差をつけていたと思うけど、それを自分たちで手放してしまった」

ルーニーはまた、シティの選手たちに同情も示し、ピッチ外での不正行為については彼らはおそらく何も知らなかったはずだと示唆した。「ここ数日で出てきたあらゆることを見て、人々の話も聞いてきたけど、僕は自分をマンチェスター・シティの選手の立場に置いてみた。彼らは選手であり、プレミアリーグ優勝を勝ち取ろうとできる限りのことをしていて、彼らの中ではそれを成し遂げたという感覚だ」と語った。「もしその選手たちが、自分たちの上で何が起きているのか何も理解していなかったとしたら、もしそれが自分に起きていたら……本当に打ちのめされていたと思う」

最後に、ルーニーはさかのぼって与えられる賞についての自身の考えをあらためて強調した。「そうなるかもしれないし、彼らからそれらの［メダル］を取り上げるかもしれない。でも僕はそれ［メダル］を欲しくない。なぜなら、チームとしてあの年の僕たちはそれに値しなかったと思うからだ。もちろん1位で終えられなかったわけだからね」と付け加えた。「だから、チームメートが『メダルが欲しい』と言っているのを見ると、僕は自分が勝ち取った5つで満足している。この1つはいらない。オーナーたちがしたことを理由に剥奪されるべきかって？ そうかもしれない。でも、それを受け取ることに僕は心地よさを感じない」



