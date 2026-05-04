マクファーレン監督は、パーマーが苦戦しているという見方に反論し、彼は依然として世界トップクラスの選手だと主張した。2023年にマンチェスター・シティから移籍して以来、チェルシーのエースとして活躍してきたパーマーは、今シーズン、キャリア初の大きな怪我で厳しい視線にさらされている。

マクファーレンは最新の会見で「コールにとっては厳しい時期だった」と認め、「キャリアでほぼ初めての大怪我にどう対処するか学ばなければならなかった」と説明した。 『彼のプレーが良くない』という見方には同意できない。もちろん、もっと影響力を発揮できる試合もあるだろう。しかし、チームメイトのために多くの好機を創出してきた場面も数多くある。それがゴールにつながるかどうかは彼にはコントロールできないが、必要な場所にボールを供給することはできるのだ。」