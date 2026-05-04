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「いまだ最高クラスの選手だ！」――W杯出場を争うイングランド代表チェルシーMFコール・パーマー。批判は、チームメイトのカルム・マクファーレンが封じた。
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マクファーレンは調子の低下説を否定した
マクファーレン監督は、パーマーが苦戦しているという見方に反論し、彼は依然として世界トップクラスの選手だと主張した。2023年にマンチェスター・シティから移籍して以来、チェルシーのエースとして活躍してきたパーマーは、今シーズン、キャリア初の大きな怪我で厳しい視線にさらされている。
マクファーレンは最新の会見で「コールにとっては厳しい時期だった」と認め、「キャリアでほぼ初めての大怪我にどう対処するか学ばなければならなかった」と説明した。 『彼のプレーが良くない』という見方には同意できない。もちろん、もっと影響力を発揮できる試合もあるだろう。しかし、チームメイトのために多くの好機を創出してきた場面も数多くある。それがゴールにつながるかどうかは彼にはコントロールできないが、必要な場所にボールを供給することはできるのだ。」
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怪我との闘いと安定性の確保
23歳の彼は長引く鼠径部痛で本来の力を出せていない。それでもマクファーレン監督は「彼の才能は明らかで、今はリズムを取り戻している最中だ」と語る。
今季残り5試合を率いる暫定監督は、彼の選手としての価値を確信している。マクレーンは続けた。「この3か月で彼は良い試合をいくつか見せており、あとは安定感を高めるだけだ。 コールにはとても満足している。彼は毎日、才能とエネルギーと情熱を示している。彼は依然としてトップ中のトップであり、私にとっては世界最高の選手の一人だ。」
ワールドカップへの野心と国際的な影響力
イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督がワールドカップの選手選考を検討する中、パーマーは代表での定位置を確保するため、自身のコンディションと好調さを証明しようとしている。マクファーレンは、この万能な攻撃的選手が国内リーグ戦終了後、最大の舞台で活躍できる態勢を整えていると確信している。
「シーズン終了までの試合でコールが影響力を発揮できると確信している。ワールドカップでもイングランドにとって重要な場面で力を発揮してほしい」とマクファーレンは語った。
マンチェスター・シティのアカデミー時代から彼を知っているマクファーレンは、プレッシャーが増しても彼の本質は変わっていないと語る。「彼は以前と変わらず、プレースタイルも変わらない。私たちはコールのプレーを十分に見てきたので、彼が持つ自由なスタイルを理解している。彼は他の人には見えないものを見ているのだ」
- AFP
スタンフォード・ブリッジでのシーズンを巻き返す
FAカップ準決勝でリーズ・ユナイテッドを1-0で下し、チェルシーのチームには再び前向きな雰囲気が漂う。現在プレミアリーグ9位だが、マンチェスター・シティとのFAカップ決勝や欧州戦出場権をかけての終盤戦が、シーズンを力強く締めくくる原動力だ。
リアム・ローゼニオール退団後のチーム姿勢について問われたマクファーレンは「選手たちの努力には満足している。指導やアドバイスにも前向きで、一緒に働くのは楽しい」と語った。 我々にできるのは、次のノッティンガム・フォレスト戦、アンフィールドでのリヴァプール戦、そしてその後の試合に一つずつ勝ち、リーグでできる限り上位でシーズンを終えることだ。」