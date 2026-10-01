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「いまだに現実味がない！」 セルティックの新星ミカ・バウアー、ユルゲン・クロップの選出を受けたドイツ代表への電撃招集に驚きを明かす
国際舞台への急速な台頭
22歳の同選手は今夏、パーダーボルンからセルティックへ移籍し、ドイツのサッカー界からスコティッシュ・プレミアシップへ活躍の場を移した。退団前には、このダイナミックなMFが古巣のブンデスリーガ昇格に大きく貢献していた。
グラスゴーでは当然の適応期間が必要になるとみられていたものの、そのパフォーマンスは新たに代表監督へ就任したユルゲン・クロップの目にすぐさま留まった。バウアーは、今後行われるネーションズリーグに向けた最新のドイツ代表メンバーに早々と招集された。
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「いまだに現実とは思えない」
バウアーは、自身の招集がこれほど早く実現したことに完全に驚いたと認め、当初は代表での活動を遠い目標だと考えていたという。このサプライズ選出について語った若きMFは、セルティックでのキャリアの早い段階で、これほど大きな節目に到達できたことに大きな誇りを示した。
「いまだに現実味がない」とバウアーは説明した。「連絡を受けるまでは、自分にとってはとても遠い話に思えた。グラスゴーへの移籍が自分の成長における次のステップになることは分かっていたけれど、それがこうしたことにもつながるとはまったく予想していなかった」
このMFは、ただメンバーに名を連ねるだけではなく、このチャンスをしっかりつかむ決意を示している。さらにこう付け加えた。「ここでのすべてを吸収しようとしている。自分の存在を示し、あらゆることを受け止め、この経験を最大限に生かしたい。もちろん楽しみたい気持ちもあるが、同時に僕たちはみんなプレーして、少しでも出場時間を得たいと思っている」
汚れ仕事を受け入れる
セルティックのスターは、この18カ月で自身のプレースタイルを意識的に進化させたことが、急成長の理由だとしている。ボール保持時の才能にはもともと恵まれていた一方で、バウアーは最高レベルで成功するためには守備面での貢献を高める必要があると気づいた。
「自分の強みがボールを持っている時にあるのは間違いない。ただ、この1年半で、泥臭い仕事をこなし、戦い、ピッチにすべてを置いてくることも楽しめるようになった」と同選手は述べた。「上下動を繰り返し、球際でも激しく行く。今はその部分でも非常に高いレベルにあるので、ボールを持っている時も持っていない時も、どちらでも影響を与えられる」
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ミュンヘンでのデビューに注目
バウアーは現在、木曜日にドイツ代表として初のA代表出場を果たす有力候補となっている。クロップ監督率いるチームは、ミュンヘンで行われるネーションズリーグの重要なセルビア戦の準備を進めている。
ピッチに立って出場機会を得られれば、このMFにとってここ数カ月の驚異的な歩みを締めくくるものとなる。デビューが実現すれば、スコットランドで自らを試すという決断がさらに正しかったことを示すと同時に、欧州の舞台で高まりつつある戦術的成熟度を浮き彫りにすることになる。
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