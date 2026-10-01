バウアーは、自身の招集がこれほど早く実現したことに完全に驚いたと認め、当初は代表での活動を遠い目標だと考えていたという。このサプライズ選出について語った若きMFは、セルティックでのキャリアの早い段階で、これほど大きな節目に到達できたことに大きな誇りを示した。

「いまだに現実味がない」とバウアーは説明した。「連絡を受けるまでは、自分にとってはとても遠い話に思えた。グラスゴーへの移籍が自分の成長における次のステップになることは分かっていたけれど、それがこうしたことにもつながるとはまったく予想していなかった」

このMFは、ただメンバーに名を連ねるだけではなく、このチャンスをしっかりつかむ決意を示している。さらにこう付け加えた。「ここでのすべてを吸収しようとしている。自分の存在を示し、あらゆることを受け止め、この経験を最大限に生かしたい。もちろん楽しみたい気持ちもあるが、同時に僕たちはみんなプレーして、少しでも出場時間を得たいと思っている」



