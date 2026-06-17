「いつも通り、イングランドにはワールドカップで優勝するチャンスは全くない」――トマス・ブローリンが「スリー・ライオンズ」の限界を指摘。

イングランド代表への批判に加え、ブロリンはクリスティアーノ・ロナウドが引退間近だという見方をきっぱり否定した。自身は28歳で引退したが、このスウェーデンのレジェンドは41歳のフォワードが今大会後も現役を続けると確信している。彼にとって、競技への情熱は何よりも大切だ。

「サッカーが楽しいなら、28歳でも30歳でも40歳でも年齢は関係ない。続けさえすれば、楽しさは失われない。やめてしまえば、その楽しさは二度と戻らない。自分が楽しいと思う限り、続けなさい」と語った。