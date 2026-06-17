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「いつも通り、イングランドにはワールドカップで優勝するチャンスは全くない」――トマス・ブローリンが「スリー・ライオンズ」の限界を指摘。
トマス・ブローリン、イングランドのワールドカップ優勝への夢に冷水を浴びせる
本日行われる開幕戦を控え、ブロリンはトゥヘル監督率いるチームの勝ち目を完全に否定し、期待が過大だと指摘した。イングランド代表が主要タイトルを獲得したのは、1966年のワールドカップ以来一度だけだ。
『Hajper』の取材に応じた元スターは、「スリー・ライオンズ」を痛烈に批判した。 「いつも通り、彼らに大きなチャンスはない。勝てると思っているのは、あの島の人々だけだ。何十年も同じで、今も変わらない。 私はイングランド生まれではないのでそうは思わない。ベスト8なら可能性はあるが、そこが限界だろう」と語った。
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クリスティアーノ・ロナウドには、まだ何年もの現役生活が残っている
イングランド代表への批判に加え、ブロリンはクリスティアーノ・ロナウドが引退間近だという見方をきっぱり否定した。自身は28歳で引退したが、このスウェーデンのレジェンドは41歳のフォワードが今大会後も現役を続けると確信している。彼にとって、競技への情熱は何よりも大切だ。
「サッカーが楽しいなら、28歳でも30歳でも40歳でも年齢は関係ない。続けさえすれば、楽しさは失われない。やめてしまえば、その楽しさは二度と戻らない。自分が楽しいと思う限り、続けなさい」と語った。
マイケル・オリゼ、バロンドール最有力候補に
最後に話題はバロンドールと、それを狙う若手選手に移った。ブロリン氏は、フランス代表マイケル・オリゼが今夏大きなインパクトを残せば、キリアン・ムバッペやスペインのラミン・ヤマルを抑えて受賞する真のチャンスがあると語る。
「今年バロンドールを取るとしたら、この2人のどちらかだろう。だが、強いチームで輝く他の選手が出てくる可能性もある」と語った。
「ワールドカップ直前の試合でマイケル・オリゼは3得点を挙げました。スペインにはタレントが豊富ですが、ヤマルが怪我などで活躍できなければ、他の選手も台頭するでしょう。大量得点や目立った活躍がなくても、もし受賞者がいるとすれば、やはりヤマルかムバッペでしょう」
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トゥヘル監督のチームは今後どうなるのか？
イングランドは本日、グループLの初戦に臨む。トゥヘル監督率いるチームは、6月17日クロアチア、23日ガーナ、27日パナマと対戦し、グループステージを戦う。「スリー・ライオンズ」が世界タイトルを獲るには、今夜のクロアチア戦で圧倒的なパフォーマンスが不可欠だ。