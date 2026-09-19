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「いつも追いかける展開ではいられない！」 ラウタロ・マルティネスがローマ戦で2度追いついて勝ち点1を救った後、インテルのチームメートに厳しい警告
オリンピコでの前後半で様相の異なる一戦
インテルは土曜夜、見慣れた苦境に陥った。40分を迎える前にマヌ・コネの2得点でローマに2点を先行されたのだ。驚くべきことに、ネラッズーリがセリエAとチャンピオンズリーグをまたいで4試合連続で0-2とされたのはこれが4試合目で、そのうち過去2試合では見事に逆転勝利を収めていた。連覇を狙う王者が反撃に出るには強度の大幅な引き上げが必要だったが、46分に主将マルティネスが反撃の口火を切ると、最終的には79分にボレーで同点弾を叩き込んだ。
この4ゴールが生まれた激戦の後、ストライカーは『DAZN』の取材に応じ、前半の内容について歯に衣着せぬ言葉を口にした。「前半は消し去らなければならない。正しい姿勢ではなかったからだ」と語った。「再開後はメンタリティーを変えたし、このレベルの試合では45分丸ごと相手に渡してしまえば難しくなる」
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ビハインドを追いかける展開は危険な癖だ
今回の逆転劇は、シモーネ・インザーギ監督率いるインテルが2点ビハインドを負いながら結果を持ち帰った3試合連続のセリエAとなった。この気がかりな傾向は9月5日に始まった。インテルはナポリ戦で0-2とされた後、マルティネスの劇的な2得点で3-2の勝利を収めた。似たような展開は月曜日のウディネーゼ戦でも起き、インテルは再び2点を追う展開となりながら、そこから一気に盛り返して5-3で勝利した。こうした反発力はチームの精神力とコンディションの良さを雄弁に物語っているが、マルティネスは自分たちで招いた苦境から脱するために終盤の劇的な展開に頼ることを警戒している。
「勝ち点3は取れなかったが、ローマの強さとシーズンのこの時期を考えれば、良い勝ち点1だ」とマルティネスは認めた。「ただ、試合の入り方は見直す必要がある。常に流れを追いかけるような形にはできない」
個人的な名誉挽回とフィジカルコンディション
個人レベルでは、マルティネスは今季ここまでにすでに4ゴールを記録するなど、好スタートを切っている。この結果により、ローマはセリエA順位表の首位を勝ち点13で維持し、得失点差だけで2位インテルを上回っている。FWは、自身の好調な個人成績について、厳しい代表戦での不満を振り払うために組んだ、夏場の厳格なトレーニングプログラムの成果だと明かした。
この1年の歩みを振り返り、インテルのスターはこう語った。「ワールドカップは自分にとって大きな痛手だった。あそこでも実際、僕たちはずっと試合を追いかける展開だった。フィジカル面に本当に懸命に取り組んだし、インテルのためにすべてを捧げたい」
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レジェンドたちに敬意を表して
戦術分析にとどまらず、マルティネスはサッカー界全体についても振り返る時間を取り、まずはインテルの象徴的存在の悲報に言及した。「マッツォーラはインテル、そしてイタリアサッカー界全体にとってのレジェンドだった。彼の家族に支えを送りたい」と語り、83歳で亡くなった偉大なサンドロ・マッツォーラに敬意を表した。さらに主将は、アルゼンチン代表の今後と、リオネル・メッシがいずれ代表の舞台を去ることについても触れた。
伝説的な背番号10がいない未来を見据え、マルティネスはチームが共有する感情を口にした。「レオがアルゼンチンだけでなく、世界のサッカー界にとってどれほど大きな存在だったかを思えば、感情的な夜になるだろうし、鳥肌が立つようなものになる。彼なしでも僕たちは進み続けなければならない」
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