インテルは土曜夜、見慣れた苦境に陥った。40分を迎える前にマヌ・コネの2得点でローマに2点を先行されたのだ。驚くべきことに、ネラッズーリがセリエAとチャンピオンズリーグをまたいで4試合連続で0-2とされたのはこれが4試合目で、そのうち過去2試合では見事に逆転勝利を収めていた。連覇を狙う王者が反撃に出るには強度の大幅な引き上げが必要だったが、46分に主将マルティネスが反撃の口火を切ると、最終的には79分にボレーで同点弾を叩き込んだ。

この4ゴールが生まれた激戦の後、ストライカーは『DAZN』の取材に応じ、前半の内容について歯に衣着せぬ言葉を口にした。「前半は消し去らなければならない。正しい姿勢ではなかったからだ」と語った。「再開後はメンタリティーを変えたし、このレベルの試合では45分丸ごと相手に渡してしまえば難しくなる」