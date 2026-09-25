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「いつも私の心の中にある」 ミランのレジェンド、アンドリー・シェフチェンコが古巣と苦境にあえぐイタリアへ感動的なメッセージ
シェフチェンコ、イタリア復活を支持
伝説的な元ウクライナ代表FWは、世界的な威信の回復にもがくイタリアサッカーの現状について自身の見解を示した。国内では、ルベン・アモリム率いるミランがセリエA開幕から5試合で勝ち点11を積み上げ、5位につけている。一方、イタリア代表は2018年以降、3大会連続でワールドカップ出場を逃したことを受け、ロベルト・マンチーニの下で過渡期を迎えている。
- LaPresse
ウクライナの英雄、生涯にわたる愛情を告白
イタリア紙『La Gazzetta dello Sport』のインタビューで、シェフチェンコはイタリアサッカーとの変わらぬつながりと古巣ミランについて問われた。49歳の同氏は、その深い感情的な結びつきを認めた上で、次のように語った。「ミランはいつだって私の心の中にあるし、私はこれからもずっと彼らのファンだ。そしてイタリアもまた、いつだって私の心の中にある。私の第二の故郷だからだ。誰かを喜ばせるために言っているのではなく、本当にそうだから言っている」
さらに、イタリアサッカーを覆う苦しい時期や、代表チームの続く低迷について問われると、元バロンドール受賞者はこう付け加えた。「あまり嘆きすぎる必要はない。この時期は乗り越えられる。自分たちの歴史を大切にし、自分たちの中に多くの才能があることを思い出してほしい。いくつかのことを変えるだけで、またやり直せる。そして、それを実現するのにふさわしい人たちもいる」
マンチーニが大規模な世代交代を統括する
シェフチェンコの楽観論は、マンチーニとテクニカルディレクターのクラウディオ・ラニエリが主導する大規模な刷新の流れと一致している。両者は、2026年4月のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督退任を受けて指揮を執った。このアッレナトーレは就任直後、9人の初招集選手をメンバー入りさせ、マイケル・カヨデ、オネスト・アハノール、サムエレ・イナシオを含む若手有望株を積極的に抜てきし、チーム再生を進めた。この大胆なアプローチは、長期的な土台を築き、4度のワールドカップ優勝を誇るチームの地位を世界の舞台で取り戻すことを目的としている。
- IPA Sport
イタリア代表、厳しい秋の日程に臨む
イタリアはUEFAネーションズリーグでベルギーをホームに迎え、新世代をいきなり試すことになる。その後はトルコ、フランスとの厳しいアウェー戦に臨む。この過密な秋の日程は、10月5日のトルコ戦でこの国際日程を締めくくる前に、マンチーニ監督がチームを作り上げるうえで理想的な試金石となる。一方、ミランは10月11日にサッスオーロの本拠地に乗り込み、セリエA首位戦線に食らいつくことを目指して国内リーグを再開する。
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