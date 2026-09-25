イタリア紙『La Gazzetta dello Sport』のインタビューで、シェフチェンコはイタリアサッカーとの変わらぬつながりと古巣ミランについて問われた。49歳の同氏は、その深い感情的な結びつきを認めた上で、次のように語った。「ミランはいつだって私の心の中にあるし、私はこれからもずっと彼らのファンだ。そしてイタリアもまた、いつだって私の心の中にある。私の第二の故郷だからだ。誰かを喜ばせるために言っているのではなく、本当にそうだから言っている」

さらに、イタリアサッカーを覆う苦しい時期や、代表チームの続く低迷について問われると、元バロンドール受賞者はこう付け加えた。「あまり嘆きすぎる必要はない。この時期は乗り越えられる。自分たちの歴史を大切にし、自分たちの中に多くの才能があることを思い出してほしい。いくつかのことを変えるだけで、またやり直せる。そして、それを実現するのにふさわしい人たちもいる」