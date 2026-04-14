「いつも完璧ではいられない」レアル・マドリードのキリアン・エムバペが、サッカー界の「過剰消費の時代」への不満を明かした。

『GQエスパーニャ』のインタビューで、フランス代表の彼は、自身の立場がもたらす大きな特権に言及した。

ムバッペは次のように語った。「私にとって、これはまるで神からの贈り物だ。大好きなサッカーに打ち込め、最高の試合に出場し、世界最高のクラブでプレーできる機会を得られたこと。ピッチに立てること、毎朝起きて好きなことができることに、いつも心から感謝している。 ピッチに立てるのが大好きで、世界最高峰の舞台に立っている実感がたまらない」と語った。