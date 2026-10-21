ングモハは監督の戦術に応じて左右のサイドをこなし、戦術面での優れた柔軟性を示している。この適応力は、最高レベルで成長を続ける上で重要なものとなっている。

こうした戦術面の調整について、イラオラはさらにこう語った。「彼はサイドを何度も変えてきたし、最近は右サイドでプレーすることが多い。今はとてもやりやすそうにしている。左足でのシュートも打つようになってきた。まだそれで得点はしていないが、そこに近づいている。こうした小さな要素をプレーに加えられれば、さらに良い立場に立てるだろう」

選手本人も自信に満ちており、欧州トップレベルのサッカーでのプレッシャーを受け入れている。アンフィールドでの熱い声援について、ングモハはこう語った。「いつも言っているように、僕たちには世界一のファンがいる。自分の名前をチャントで歌ってもらえるのは夢のようだ。

「ボールを持って、1対1や時には2対1の場面で仕掛けるチャンスがあれば、迷わず仕掛ける。自分にはそれができると信じている。チャンスが増えれば増えるほど、相手は不安になる。僕は仕掛け続け、容赦なくプレーするだけだ」



