2023-24シーズン、18歳でシティのWSL全22試合に先発したキーティング。昨年は日本代表の山下綾香と起用を分け合い、今季はリーグ戦4試合の先発にとどまった。シティは10年ぶりのWSL制覇を達成した。 チームが成功しても、キートンは代表招集が不安定だ。FAカップ決勝を前にGOALの取材に「難しい時期だった」と語った。

「大変でした」とキーティングは語る。「誰もがプレーしたいので、リーグ戦の出場時間が少なかったのは残念ですが、チャンスは常にあります。カップ戦ではその機会を生かせたと思います」

控えの役割については「常に準備する大切さを学んだ。イングランド代表でもユーロで2番手だったが、サリナ・ウィーグマン監督は私が準備できるよう配慮してくれた」と振り返る。 カレン・バーズリーやエリー・ルーバックがいた時は辛抱が必要でしたが、私は自分の役割を果たすためにここにいるので、何が起きても常に準備します」と語った。