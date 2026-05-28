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「いつでも準備万端でいられるようになった」――マンチェスター・シティのキアラ・キーティングが、FAカップでの活躍、「厳しい」局面への対処法、そしてウェンブリーでのデビューを控えてライオネッスで得た教訓について語る
WSLタイトル獲得は素晴らしいが、個人としては「厳しい」シーズンだった
2023-24シーズン、18歳でシティのWSL全22試合に先発したキーティング。昨年は日本代表の山下綾香と起用を分け合い、今季はリーグ戦4試合の先発にとどまった。シティは10年ぶりのWSL制覇を達成した。 チームが成功しても、キートンは代表招集が不安定だ。FAカップ決勝を前にGOALの取材に「難しい時期だった」と語った。
「大変でした」とキーティングは語る。「誰もがプレーしたいので、リーグ戦の出場時間が少なかったのは残念ですが、チャンスは常にあります。カップ戦ではその機会を生かせたと思います」
控えの役割については「常に準備する大切さを学んだ。イングランド代表でもユーロで2番手だったが、サリナ・ウィーグマン監督は私が準備できるよう配慮してくれた」と振り返る。 カレン・バーズリーやエリー・ルーバックがいた時は辛抱が必要でしたが、私は自分の役割を果たすためにここにいるので、何が起きても常に準備します」と語った。
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「信じられない」セーブで奮起
チャンスをものにするキーティングの能力はFAカップで際立っている。新監督アンドレ・イェグルツの下で正GKを務め、初戦3試合で無失点。準決勝進出に貢献し、延長戦ではチームをウェンブリーへ導いた。
延長戦残り2分、シティは90分終了間際に0-2から逆転し3-2とリード。ショケ・ヌスケンの同点ヘディングも、キーティングが左腕でバーに弾き出した。
その前に彼女はクロスを処理しきれずサム・カーにヘディングを許し2失点目につながっていたが、アンドリー・イェグルツ監督は「精神的な強さ」を称えた。
「ミスを取り返すために、どこかでビッグセーブが必要だと分かっていた」と彼女は語った。「大きなセーブはいつだって気持ちいい。ゴールを決めたように喜べる。PK戦にならず済んで本当に良かった」。
シティのウイング、ローレン・ヘンプはGOALにこう語った。「あのセーブは信じられないほどだった。キアラがどこからともなく現れたんだ！彼女は私たちにとっても信じられないほど頼りになる存在だ。試合に出たり出なかったりしていると、望むような勢いや安定感をつかむのは難しいものだが、あのような試合で出場し、あのようなセーブを決められるというのは、本当に大きな意味がある。」
リスクの高いサッカーとミスへの対処法を学ぶ
マンチェスター・シティのようなハイリスク・ハイリターンなスタイルでは、GKがミスを犯すことは珍しくない。特にキーティングのような若い選手なら、その可能性はさらに高まる。 21歳の彼女はキャリアを通じて何度もそのような場面に遭遇し、WSL最年少でゴールデングローブを獲得した2023-24シーズンも例外ではなかった。それでも、経験を積む中で対処法を身につけたと感じている。
「私を動揺させず、実力を忘れさせない素晴らしいチームメイトが周りにいるのが支えです」と彼女は語る。「サポート体制はとても大事。結局、ハイリスクなサッカーをする以上、ミスは付きものです。 でも、それを理解し、自分を信じ、次のチャンスは必ず来ることを忘れないこと。それがサッカーの素晴らしいところです」
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ウェンブリーが待っている！キーティング、「格別な」FAカップ決勝に意気込む
準決勝の終盤、決定的なセーブでチームを救ったキーティング。その活躍が評価され、彼女は日曜にウェンブリーで初試合を迎える。
短いキャリアながら、昨年のエティハド・スタジアムでのイングランド代表デビューなど重要な場面を経験してきた。クラブや代表でウェンブリーに帯同したこともあるが、実際にピッチに立つのは初めてだ。「どんな子供も夢見る舞台です」と彼女は語った。 「イングランド代表の本拠地でもあるので、さらに特別ですね」
好パフォーマンスを見せれば、試合はさらに記憶に残るものになる。シティがFAカップを制するのは6年ぶり、決勝進出も4年ぶりだ。前回はベンチ入りしたキーティングだったが、チェルシーが延長戦の末に優勝した。彼女とチームは、今回こそ異なる結末を望んでいる。日曜日に開催される2026年FAカップ決勝で、シティはブライトンと対戦する。