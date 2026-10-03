Flash Press Agency
翻訳者：
「いつだって喜びだ！」 ジャンルイジ・ドンナルンマとアレッサンドロ・バストーニが英雄的活躍でパリを沈黙させる
バストーニとドンナルンマが奮闘、パリは粘り強い逆転劇を演じる
イタリアはスタッド・ド・フランスで行われたUEFAネーションズリーグでフランスと1-1で引き分けた。マイケル・オリーズの先制点を許したものの、粘り強く勝ち点1を持ち帰った。アレッサンドロ・バストーニとGKジャンルイジ・ドンナルンマを中心とした堅実な守備により、ロベルト・マンチーニ監督率いるチームはパリで貴重な勝ち点を手にした。
マイケル・オリーズは後半開始10分、見事なシュートでホームのフランスに先制点をもたらした。
バストーニは68分に中央から持ち上がって攻撃を仕掛け、冷静に決めてイタリアを同点に追いつかせた。
- LaPresse
ドンナルンマ、特別な帰還とラビオの決定的セーブを振り返る
ドンナルンマは、フランスにボール支配で圧倒されながらも、イタリアが勝負を保つために決定的なセーブを連発した。試合後に語ったパリ・サンジェルマンの守護神は、アドリアン・ラビオのシュートを止めた場面が、この夜で最も難しいプレーだったと強調した。
このGKは、見慣れた顔ぶれの前でプレーするためにフランスの首都へ戻ってきたことへの喜びも口にした。
「パリに戻ってくるのは、いつだってうれしいことだ」と、ドンナルンマは『TF1』に語った。「自分にとって特別な試合だった。本当にたくさんの旧友に会えて素晴らしかった。チームとして素晴らしいパフォーマンスができたと思う。アドリアン・ラビオのシュートへのセーブが最も難しかったと思うが、チームを助けることができてとてもうれしい」
堅守がネーションズリーグでの敵地連続好成績という印象的な記録をさらに伸ばす
イタリアの粘り強い守備陣は、激しいプレッシャーを受けた時間帯でもフランスに質の低い決定機しか許さず、期待得点（xG）ではフランスの1.15を上回る1.56を記録した。ホームのフランスはダヨ・ウパメカノがこの日2枚目の警告で終盤に退場となったが、イタリアは土壇場で決勝点を奪えなかった。
この結果、イタリアはUEFAネーションズリーグのグループ戦における直近12試合のアウェー戦で、敗戦は1度のみとなった。
ドンナルンマとバストーニは、フランスの絶え間ない攻撃に耐え抜く構造的な枠組みの軸となった。
- AFP
イタリア、次の国際試合に向けて勢いを築く
マンチーニ監督率いるチームは、強豪相手に組織的な規律を示したことで自信を新たにし、パリを後にした。イタリアは今後も新戦力の組み込みを進めながら、次のUEFAネーションズリーグに向けて焦点を移す。
フランスは月曜日、パリで次の試合に臨む。
イタリアは今後の代表戦で、アウェー無敗記録のさらなる更新を目指す。
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