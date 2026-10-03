イタリアはスタッド・ド・フランスで行われたUEFAネーションズリーグでフランスと1-1で引き分けた。マイケル・オリーズの先制点を許したものの、粘り強く勝ち点1を持ち帰った。アレッサンドロ・バストーニとGKジャンルイジ・ドンナルンマを中心とした堅実な守備により、ロベルト・マンチーニ監督率いるチームはパリで貴重な勝ち点を手にした。

マイケル・オリーズは後半開始10分、見事なシュートでホームのフランスに先制点をもたらした。

バストーニは68分に中央から持ち上がって攻撃を仕掛け、冷静に決めてイタリアを同点に追いつかせた。