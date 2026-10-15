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「いつだってチャンピオンズリーグだ」プレッシャーが高まる中、ACミランのルベン・アモリム監督がヨーロッパリーグの重要性を強調
チャンピオンズリーグ水準を要求
ミランはホームでベンフィカに0-2で敗れ、ヨーロッパリーグの順位表で出遅れた。手痛い敗戦から立て直すため、オーストリアへの遠征では結果が求められる。欧州チャンピオンズカップで7度の優勝を誇るクラブにとって、ヨーロッパリーグは二番手の大会と見られがちだが、アモリム監督は選手たちが基準を下げることを許さない。対戦相手や大会の格によって準備の水準を変えるべきではないと強調した。RBザルツブルクは初戦でレフスキ・ソフィアに勝利しており、手強い相手だ。アモリム監督は、欧州最高峰の舞台で戦う夜と同じ熱量でこの一戦に臨むことをチームに求めている。
「いつだってチャンピオンズリーグだ。すべてが重要で、あらゆる細部、すべての試合が重要で難しい。ザルツブルクは技術的に優れている。だから、走りで強さを発揮し、フィジカル面で準備を整え、自分たちのサッカーをする必要がある」とアモリム監督は『Sky Sport Italia』に語った。これを『Football Italia』が引用している。
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ベンフィカの悪夢を乗り越えて
最近の苦戦を受け、ロッカールームの士気が話題となっている。しかし、指揮官は選手たちに、課題を引きずるのではなく前を向くよう促している。ベンフィカ戦の敗戦後、チームが沈んだ雰囲気に包まれたのは無理もない。ただ、過密日程のなか、イタリアの強豪に敗戦を長く嘆く余裕はない。
「チームは大丈夫だ。もちろん選手たちは試合後の静けさを感じていた。だが、試合がこれだけ続く以上、過去のことを考えてはいられない。次の試合に集中し、勝利を目指して、できることをすべてやる」とアモリム監督は説明した。
アモリム、サン・シーロでの重圧を歓迎
最近のサッスオーロ戦での引き分けや、ホームでのベンフィカ戦の惨敗など、期待外れの結果が続き、指揮官の長期的なプロジェクトには早くも疑問の声が上がっている。マンチェスター・ユナイテッドの元監督は、世界のサッカー界で屈指の歴史を誇るクラブに寄せられる期待の大きさを十分に理解している。自身の立場をめぐる騒ぎがある中でも、アモリム監督はピッチ上のことだけに集中する決意だ。
「仕事に集中するため、新聞は読まないし、テレビも見ない。我々はまだ何かを始めたばかりだ。もちろん、もっと多くの試合に勝ち、勝ち点を積み重ねたい。それ以外のことについては、ビッグクラブでは普通のことだ」とアモリム監督は語った。
「どんなプロジェクトにも時間が必要だ。しかし、今のサッカーメディアを取り巻く状況では、十分な時間を得るのは不可能だ。だからこそ、試合に勝つ必要がある。私はそのことを心配していない。試合に勝つことに集中しているし、その周りで起きることは気にしていない」
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若手とローテーションに注目
ゴンサロ・ラモスがここまで全試合で先発する中、アモリム監督は前線の顔ぶれが変わる可能性を示唆した。10代の逸材フランチェスコ・カマルダも起用を目指している。指揮官は、目先の結果を出す必要性と、ミランのユニフォームを着ることの大きな重圧にまだ慣れていない若手選手の育成との間で、バランスを取っている。
「カマルダは良い練習をしている。明日もまたチャンスになるだろう。先発するかどうかは言わないが、先ほど話したように、これからは出場時間が増える。試合はたくさんあるし、全員の力が必要になる」とアモリム監督は明かした。
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