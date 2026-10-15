「いつだってチャンピオンズリーグだ」プレッシャーが高まる中、ACミランのルベン・アモリム監督がヨーロッパリーグの重要性を強調

最近のサッスオーロ戦での引き分けや、ホームでのベンフィカ戦の惨敗など、期待外れの結果が続き、指揮官の長期的なプロジェクトには早くも疑問の声が上がっている。マンチェスター・ユナイテッドの元監督は、世界のサッカー界で屈指の歴史を誇るクラブに寄せられる期待の大きさを十分に理解している。自身の立場をめぐる騒ぎがある中でも、アモリム監督はピッチ上のことだけに集中する決意だ。

「仕事に集中するため、新聞は読まないし、テレビも見ない。我々はまだ何かを始めたばかりだ。もちろん、もっと多くの試合に勝ち、勝ち点を積み重ねたい。それ以外のことについては、ビッグクラブでは普通のことだ」とアモリム監督は語った。

「どんなプロジェクトにも時間が必要だ。しかし、今のサッカーメディアを取り巻く状況では、十分な時間を得るのは不可能だ。だからこそ、試合に勝つ必要がある。私はそのことを心配していない。試合に勝つことに集中しているし、その周りで起きることは気にしていない」