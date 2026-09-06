アーセナルはエミレーツ・スタジアムで大きな勝負強さを示し、序盤のビハインドをはね返してチェルシー相手に勝ち点3を手にした。立ち上がりに先制を許した後、ハフェルツが25分に同点ゴールを決めてアーセナルを試合に引き戻すと、その後ミケル・アルテタ監督のチームが逆転を完遂した。試合終了後に『BBC Match of the Day』の取材に応じたドイツ人FWは、結果とチーム全体の戦いぶりへの満足感を次のように語った。「ロンドンのライバル相手にホームで勝つのは、いつだってうれしい。タフな試合だったが、90分間を通して見れば、勝利に値したと思う」

この勝利は、難しい立ち上がりをしのがなければならなかったアーセナルにとって、とりわけ格別なものとなった。ハフェルツは好調なシーズン序盤をさらに印象づけ、アーセナルでの公式戦4試合で3点目を記録した。ダービー特有の重圧が漂う序盤にもかかわらず、ホームチームは冷静さを保ち、リーグ開幕3試合で3連勝を達成。首位ではマンチェスター・シティと勝ち点で並んでいる。