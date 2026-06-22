ピーターセンはキャリアでベンチから34得点を挙げ、「完璧な交代選手」と自認していた。だからこそ彼は「その辛さを誰よりも知っている」のだ。 「若い頃は8万人の前で先発したかった。だが、ある時『控え』ではなく『途中出場専門』と割り切る必要があると悟った。君には試合の佳境に入る最後の10分、20分がある」と、かつてフライブルクに所属した彼は語った。

ペーターセンは「すべてはマインドセットだ。ピッチに立つと味方は疲れているが、自分のエネルギーで大きなインパクトを与えられる」と語る。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はこれまでワールドカップでカイ・ハヴェルツを先発起用してきた。エクアドル戦では？ウンダフは「心の底から今の状況に満足している。 「チームは共通の目標を持ち、今のところうまくいっている」とナゲルスマン監督は話した。それでもシュトゥットガルトのウンダフが先発する可能性は「排除できない」という。