「16強戦からは接戦が続く。そこで君の出番だ。たとえエクアドル戦でローテーションしても、私は言う。『常に切り札たれ。その役割を貫け。』」 君はチームやベンチ、スタンド、そして国全体にエネルギーを吹き込むことができる」とペーターゼンは木曜日に行われるエクアドル戦を前に、キッカー誌の番組『Spotlight DFB』で語った。
コメント：ナゲルスマン監督は、デニズ・ウンダフに対して弱気になってはならない。
「16強戦からは接戦が続く。そこで君の出番だ。たとえエクアドル戦でローテーションしても、私は言う。『常に切り札たれ。その役割を貫け。』」 君はチームやベンチ、スタンド、そして国全体にエネルギーを吹き込むことができる」とペーターゼンは木曜日に行われるエクアドル戦を前に、キッカー誌の番組『Spotlight DFB』で語った。
コメント：ナゲルスマン監督は、デニズ・ウンダフに対して弱気になってはならない。
ウンダフはコートジボワール戦で2得点を挙げ、2－1の勝利に貢献。これにより、今後の大会でのレギュラー定着を確実なものにした。 ドイツ代表がキュラソーに7－1で勝った試合でも、シュトゥットガルト所属のフォワードは1ゴール2アシストを記録した。ペーターゼン監督は「ウンダフは常にクールだ。だからこそ完璧な切り札なのだ」と絶賛した。
ピーターセンはキャリアでベンチから34得点を挙げ、「完璧な交代選手」と自認していた。だからこそ彼は「その辛さを誰よりも知っている」のだ。 「若い頃は8万人の前で先発したかった。だが、ある時『控え』ではなく『途中出場専門』と割り切る必要があると悟った。君には試合の佳境に入る最後の10分、20分がある」と、かつてフライブルクに所属した彼は語った。
ペーターセンは「すべてはマインドセットだ。ピッチに立つと味方は疲れているが、自分のエネルギーで大きなインパクトを与えられる」と語る。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はこれまでワールドカップでカイ・ハヴェルツを先発起用してきた。エクアドル戦では？ウンダフは「心の底から今の状況に満足している。 「チームは共通の目標を持ち、今のところうまくいっている」とナゲルスマン監督は話した。それでもシュトゥットガルトのウンダフが先発する可能性は「排除できない」という。