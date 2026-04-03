「良い状況ではない。彼をチームに帯同させたかったが、現時点ではそれが叶わない」と、ヴィンセント・コンパニー監督は金曜日に語った。火曜日にレアル・マドリードで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦については、「それでも前向きだ」と述べた。

コンパニー監督によると、ケインは先週の日曜日までイングランド代表で「順調にトレーニング」していたが、その後「ある時点で足首に違和感を感じた」という。それ以外は、チームの状態は「ビッグマッチを控えたチームとしてあるべき姿に近い」とのことだ。

最近怪我をしていたマヌエル・ノイアー、ジャマル・ムシアラ、アルフォンソ・デイヴィス、アレクサンダル・パブロヴィッチ、伊藤宏樹、ヨナス・ウルビグは出場可能だとコンパニー監督は報告した。「出場時間に関しては」まだ決定していない。「誰が先発できるかは、様子を見て決める」