ハーランドは、自身の劇的な新しいヘアスタイルがオンラインで話題になることは予想していたが、国際的な関心の規模がここまで大きくなるとはまったく思っていなかった。世界中のメディアやファンは、彼の個人的な変身のあらゆる細部にすぐさま注目し、その新たなルックは世界的な見出しとなった。

それでも、この強い注目を浴びるなかで、このスターFWはそうしたさらなる関心を落ち着いて受け止めている。「少しバズるだろうとは思っていた。でも、新しい髪形の僕を世界中が見ることになるとは思っていなかったよ。かなり面白かった」と付け加えた。