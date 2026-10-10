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「いい感じだ」 マンチェスター・シティのスター、アーリング・ハーランドがトレードマークだった長髪をやめたことで、公の場で完全に気づかれなくなったと明かす
ハーランド、静かな生活を受け入れる
ハーランドは長年、決定力の高いフィニッシュと、バイキングを思わせる独特の風貌によって、世界サッカー界でも屈指の知名度を誇る存在だった。しかし、26歳の同選手は今季を前に変化の時だと判断し、スポーツ界全体を驚かせる大胆な新スタイルを選んだ。世界的アイコンという立場にありながらも、このFWは新たな見た目によって、以前よりもはるかに人混みに紛れやすくなったと感じている。
より短く整えた髪形への変化について語ったノルウェー代表は、なびくブロンドヘアがなくなったことで、日常生活の中で世間からの見られ方が変わったと説明した。「もう街中でそれほど気づかれなくなった。あの美しいブロンドヘアがもう見えないからね。変化ではあるし、いいことだと思っている」と、『Sky Sports』に語った。
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大胆な新ヘアカットが世界的な熱狂を巻き起こす
ハーランドは、自身の劇的な新しいヘアスタイルがオンラインで話題になることは予想していたが、国際的な関心の規模がここまで大きくなるとはまったく思っていなかった。世界中のメディアやファンは、彼の個人的な変身のあらゆる細部にすぐさま注目し、その新たなルックは世界的な見出しとなった。
それでも、この強い注目を浴びるなかで、このスターFWはそうしたさらなる関心を落ち着いて受け止めている。「少しバズるだろうとは思っていた。でも、新しい髪形の僕を世界中が見ることになるとは思っていなかったよ。かなり面白かった」と付け加えた。
新たな装いを貫く
ポニーテールをやめたことは、このストライカーにとって大きな方向転換を意味する。本人は以前、長い髪がピッチ上での自分の力の源だと主張していたからだ。さらに、決して髪を切らないよう助言したのはズラタン・イブラヒモビッチだったとも明かしていたが、今季は明らかに自らの道を進む決断を下したようだ。イブラヒモビッチ本人もこの変化に反応した一人で、現在のプレミアリーグ開幕前に賭けに負けたのかと、シティの男に冗談交じりに問いかけていた。
ブロンドヘアはハーランドのブランドにとって非常に本質的な要素であり、最近ではそれが法的紛争の対象にまでなった。『AFP』が報じたところによると、このストライカーとその代理人は、ポニーテール姿の航空機をデジタル加工で表現した画像を使って航空券を宣伝したとして、ノルウェー・エアシャトルを相手取って行動を起こした。航空会社側は、その投稿は代表チームへの自発的な支持表明だったと主張しているものの、この訴訟はハーランド特有の美的特徴が商業の世界でいかに高い価値を持つようになっているかを浮き彫りにした。
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ピッチ上での支配は続く
見た目は変わっても、ゴール前での致命的な決定力はまったく変わっていない。ハーランドは、ペップ・グアルディオラの退任を受けてエティハド・スタジアムの指揮官に就任したエンツォ・マレスカの下、新シーズンで衝撃的なスタートを切った。FWはすでに全公式戦で最初の7試合で7ゴールを記録しており、かつて冗談めかして語っていたように、その得点感覚が髪の長さに左右されるものではないことを証明している。
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