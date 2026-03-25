伝説の審判ピエルルイジ・コリーナの話になると、登場人物たちは再び、2013年のFCバイエルン・ミュンヘン対ボルシア・ドルトムントのチャンピオンズリーグ決勝戦について語り合った。
翻訳者：
「いい奴を起用したな」：ユルゲン・クロップとトーマス・ミュラー、バイエルン対ドルトムントの決勝戦を巡り舌戦
「この男こそ、2013年にバイエルンにチャンピオンズリーグ決勝をプレゼントした審判を起用した張本人だ」とクロップは、その場に同席していたマッツ・フンメルスに向かって言った。フンメルスは当時、現在のレッドブル「グローバルサッカー部門責任者」が指揮を執るボルシア・ドルトムントの一員としてピッチに立っていた。
約13年前、両ブンデスリーガクラブのライバル関係が頂点に達していた当時、ドイツの最多優勝クラブは2-1で勝利を収めたことは周知の事実だ。しかしクロップ氏や他の多くの人の目には、主審のニコラ・リッツォーリが明らかな誤審を犯したように映っていた。 1-0でミュンヘンがリードしていた状況下、イタリア人主審は、すでにイエローカードを受けていたFCBのディフェンダー、ダンテがマルコ・ロイスに対してファウルを犯し、それがPKとなり、BVBのイルカイ・ギュンドアンによる同点ゴールにつながったにもかかわらず、イエローカード2枚による退場処分を下さなかった。
その後、ミュラーがスライディングで割り込んだ。「イエローカードを出す必要はない」とバイエルンのベテランは語り、フンメルスを擁護者として引き合いに出した。「マッツ（フンメルス）本人が以前、イエローカードのままでも自分としては構わないと言っていたんだ」 しかし、キャリアの中でバイエルンとドルトムントの両方のユニフォームを着用した元センターバックは、現在MLSのバンクーバー・ホワイトキャップスに所属するフンメルスを裏切り、ニヤリと笑いながらこう述べた。「ディフェンダーの立場から言えば、レッドカードを出すべきだったと思うよ。」
- Getty Images Sport
ミュラーなら、むしろリベリーにレッドカードを出していたはずだ
一方、ミュラーは別の場面で当時の所属チームに対してイエローカードを出すべきだったと述べ、試合序盤にフランク・リベリーが、当時同じくBVBに所属していたロベルト・レヴァンドフスキに対し、意図的に肘打ちをしたとされる行為に言及した。「でも、そこが微妙な判断の分かれ目なんだ。決勝戦を台無しにしたくはないからね」と、彼は満面の笑みを浮かべて語った。
クロップはそこで、コリーナとのある出来事を思い出した。試合後、コリーナが伝説的なウェンブリーの地下通路を歩いているのを見かけ、彼はコリーナに向かってこう言い放ったという。「『お前の起用したあの野郎、なかなかいい奴だったな』」。ミュラーはいつものように機転を利かせて反論した。「いやいや、名前はリッツォーリだよ、野郎じゃない」。 クロップは笑いながら、ほとんど信じられないという様子でこう返した。「あいつ、審判の名前を覚えてるんだ」。
フンメルスはこう付け加えた。「君のために笛を吹いてくれたら、名前を覚えているんだろ？」。しかし、この話題を締めくくる最後の言葉を発したのはミュラーだった。「いや、彼は世界レベルの非常に優秀な審判だったよ。」
W杯では、このトリオがさらなる面白い瞬間を届けてくれるかもしれない。その他の「マゼンタ」の専門家には、元ドイツ代表のタベア・ケメ、マヌエル・バウム、セバスティアン・クナイスル、トビアス・シュヴァインシュタイガーが名を連ねている。
こちらで、そのやり合いの模様を動画で再びご覧いただけます。
FCバイエルン対BVB：2013年CL決勝のスタメンと得点者
得点 1-0 マンジュキッチ（60分）、1-1 ギュンドアン（68分、PK）、2-1 ロッベン（89分） FCバイエルンの先発メンバー ノイアー - ラーム、ボアテング、ダンテ、アラバ - マルティネス、シュヴァインシュタイガー - ロッベン、ミュラー、リベリー（90+1分 グスタボ） - マンジュキッチ（90+4分 ゴメス） BVBのスタメン ヴァイデンフェラー - ピシュチェク、スボティッチ、フンメルス、シュメルツァー - S. ベンダー（90+2分 サヒン）、ギュンドアン - ブラシュチコフスキ（90分 シーバー）、ロイス、グロスクロイツ - レヴァンドフスキ