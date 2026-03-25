「いい奴を起用したな」：ユルゲン・クロップとトーマス・ミュラー、バイエルン対ドルトムントの決勝戦を巡り舌戦

「この男こそ、2013年にバイエルンにチャンピオンズリーグ決勝をプレゼントした審判を起用した張本人だ」とクロップは、その場に同席していたマッツ・フンメルスに向かって言った。フンメルスは当時、現在のレッドブル「グローバルサッカー部門責任者」が指揮を執るボルシア・ドルトムントの一員としてピッチに立っていた。

約13年前、両ブンデスリーガクラブのライバル関係が頂点に達していた当時、ドイツの最多優勝クラブは2-1で勝利を収めたことは周知の事実だ。しかしクロップ氏や他の多くの人の目には、主審のニコラ・リッツォーリが明らかな誤審を犯したように映っていた。 1-0でミュンヘンがリードしていた状況下、イタリア人主審は、すでにイエローカードを受けていたFCBのディフェンダー、ダンテがマルコ・ロイスに対してファウルを犯し、それがPKとなり、BVBのイルカイ・ギュンドアンによる同点ゴールにつながったにもかかわらず、イエローカード2枚による退場処分を下さなかった。

その後、ミュラーがスライディングで割り込んだ。「イエローカードを出す必要はない」とバイエルンのベテランは語り、フンメルスを擁護者として引き合いに出した。「マッツ（フンメルス）本人が以前、イエローカードのままでも自分としては構わないと言っていたんだ」 しかし、キャリアの中でバイエルンとドルトムントの両方のユニフォームを着用した元センターバックは、現在MLSのバンクーバー・ホワイトキャップスに所属するフンメルスを裏切り、ニヤリと笑いながらこう述べた。「ディフェンダーの立場から言えば、レッドカードを出すべきだったと思うよ。」