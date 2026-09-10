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「いい一撃だった！」 アレクシス・マク・アリスターがアンフィールドでの強烈弾の後、チャンピオンズリーグ優勝トロフィー獲得へ大胆な警告を発した
マック・アリスターのゴールでリヴァプールが逆転勝利
リヴァプールは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ初戦で、アンフィールドでアトレティコ・マドリーに2-1の見事な逆転勝利を収めた。17分にマルコス・ジョレンテに先制を許したが、ドミニク・ソボスライが同点弾を決め、後半にはアレクシス・マク・アリスターが記憶に残る決勝点を叩き込んだ。
リオ・ングモハの巧みなチャネルへの動きがチャンスを生み、マク・アリスターがゴールまで20ヤードの位置から鋭いシュートをポスト際へ突き刺した。
この勝利により、アンドニ・イラオラ監督は新たな欧州リーグフェーズで白星スタートを切った。
- AFP
アルゼンチン人MF、タイミングとアンフィールドの観衆を称賛
試合終了のホイッスル後に語ったマック・アリスターは、チームが戦術面を遂行したこと、そして先に失点した後のメンタル面での反応に大きな満足感を示した。さらに、前後半の節目をまたぐ形でリヴァプールが決めたゴールのタイミングが極めて重要だったと強調した。
ワールドカップ優勝メンバーでもあるマック・アリスターは、試合の重要な局面でチームを後押ししたアンフィールドのファンを称賛した。
「メンタリティーが良かった」とマック・アリスターは述べた。「僕たちは勝ちたい気持ちを示したし、ファンを味方につけることができた。それはアンフィールドでプレーする時に本当に重要なことだ。それこそが僕たちの求めているものであり、チームにとって本当にポジティブな一歩だと思う」
決定的な一撃は、チームの質と自信を反映している
決勝点につながった自身の技術について振り返ったマク・アリスターは、ミドルシュートを放った瞬間に手応えを感じたと認めた。27歳のMFは、個の質が光る瞬間も、チーム全体のより大きな目標のために生かされなければならないと強調した。
また、守備面での立ち上がりのミスについても認めつつ、ボール支配と前線からのプレスで素早く立て直したと述べた。
「いいシュートだった。ああいう位置にいる時は、普段からシュートを打ちたいと思っている。ゴールを決めるのは大好きだからうれしい。今日はいいゴールだったし、チームにとって重要だった」とマク・アリスターは語った。
- Crystal Pix
欧州での戦いに大きな期待
今大会の残りを見据え、マック・アリスターは、リヴァプールにはタイトル獲得を目指すために必要なクオリティーと決意が備わっていると強調した。ただ、その一方で、クラブを取り巻く大きな期待に応えるためには、すべての選手が完全に足並みをそろえ続けなければならないと訴えた。
アンドニ・イラオラ率いるチームは次に、来月行われるオーストリアのLASKとの欧州アウェー戦に焦点を移す。
「僕たちは素晴らしいチームだ」と、マック・アリスターは締めくくった。「クオリティーがあり、向上心があり、成功するために必要なものはすべてそろっている。挑み続け、ハードワークを続け、できればいくつかのタイトルを手にしたい」
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