リヴァプールは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ初戦で、アンフィールドでアトレティコ・マドリーに2-1の見事な逆転勝利を収めた。17分にマルコス・ジョレンテに先制を許したが、ドミニク・ソボスライが同点弾を決め、後半にはアレクシス・マク・アリスターが記憶に残る決勝点を叩き込んだ。

リオ・ングモハの巧みなチャネルへの動きがチャンスを生み、マク・アリスターがゴールまで20ヤードの位置から鋭いシュートをポスト際へ突き刺した。

この勝利により、アンドニ・イラオラ監督は新たな欧州リーグフェーズで白星スタートを切った。