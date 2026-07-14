準々決勝を前に、レーマンはスイス代表への辛辣な発言で注目された。南米勢との試合で優勝候補視されることについて問われると、元ドイツ代表GKは明確に答えた。
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「あんな無礼な発言をするなんて信じられない」：スイス代表のワールドカップスターが、元代表GKイェンス・レーマンを痛烈に批判
「スイス人たちは、試合後にメッシからユニフォームをもらえることを一番楽しみにしているんじゃないかな」と、彼はスイスの新聞『Blick』のインタビューで語った。
この軽薄な発言はスイス人にとって快くなく、ムラト・ヤキン監督率いるスイス代表は現世界王者に全力で挑んだ。数的不利だったアルゼンチンが延長終盤に2得点を挙げてようやく準決勝進出を決めた。
「112分の2－1までアルゼンチンに実質的なチャンスはなかった。我々は良いプレーをし、優っていた」とアカンジは試合後ARDのマイクで分析し、すぐさまレーマンに語りかけた。
「ユニフォーム交換をしに来ただけだ」と言ったイェンス・レーマン氏にもよろしく伝えてほしい。今日、我々が何ができるか――10人でも――は証明された。 長年にわたり、この大会でも含め、我々がこれほど素晴らしいパフォーマンスを示してきたにもかかわらず、あのような無礼な発言をするとは信じられない。とりわけ、ドイツが現在どのような状況にあり、最近どのようなパフォーマンスを見せているかを考えればなおさらだ」と、スイス代表として87試合に出場した同選手は語った。
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スイス、世界選手権で過去最高成績
現在米国、カナダ、メキシコで開催中の大会で、スイスは1934、1938、1954年に続き4度目となるワールドカップ準々決勝進出を果たした。
カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタールと同組で首位通過し、16強決定戦ではアルジェリアを2－0で破った。ベスト16ではコロンビアをPK戦の末に辛勝した。
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