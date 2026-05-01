「あれをどう止めたんだ！？」――ノッティンガム・フォレストがアストン・ヴィラに辛勝したヨーロッパリーグの試合で、エミ・マルティネスの「素晴らしい」セーブにモーガン・ギブス＝ホワイトが感嘆。

ギブス＝ホワイトはヴィトール・ペレイラ監督にも賛辞を送った。26歳の彼は、フォレストがヨーロッパリーグ準決勝に進めたのは監督の構想と戦術のおかげだと語った。

「彼のアイデアや戦術が最近の成功を導いた」と語った。「彼は情熱と攻撃性と闘志を重んじ、我々は試合でそれを示してきた。今日の雰囲気は信じられないほど素晴らしかった。選手たちは素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた」

「試合を支配していた。相手がボールを持っていても、主導権は我々にあると感じた。相手には高い才能と脅威があるが、ボールを保持している時間は落ち着いて自信を持ってプレーでき、1-0でリードするチャンスも何度かあった。」



