「あれをどう止めたんだ！？」――ノッティンガム・フォレストがアストン・ヴィラに辛勝したヨーロッパリーグの試合で、エミ・マルティネスの「素晴らしい」セーブにモーガン・ギブス＝ホワイトが感嘆。

ノッティンガム・フォレストがアストン・ヴィラを1-0で下したヨーロッパリーグ準決勝第1戦。ギブス＝ホワイトはマルティネスの好セーブに感嘆した。
前半にはイゴール・ジェズスのシュートを反射神経で止め、試合のハイライトを演出した。マルティネスの活躍にも 불구하고、フォレストは後半、ルーカス・ディニェのハンドをVARが判定し、クリス・ウッドのPKで勝ち越した。この結果、フォレストは第2戦へわずかなアドバンテージを得た。ミッドランドのライバルは決勝進出をかけてヴィラ・パークで再戦する。
ノッティンガム・フォレストがアストン・ヴィラを1-0で下したヨーロッパリーグ準決勝第1戦。ギブス＝ホワイトはマルティネスの好セーブに感嘆した。
前半にはイゴール・ジェズスのシュートを反射神経で止め、試合のハイライトを演出した。マルティネスの活躍にも 불구하고、フォレストは後半、ルーカス・ディニェのハンドをVARが判定し、クリス・ウッドのPKで勝ち越した。この結果、フォレストは第2戦へわずかなアドバンテージを得た。ミッドランドのライバルは決勝進出をかけてヴィラ・パークで再戦する。
試合後、ギブス＝ホワイトは「信じられない」と語った。アストン・ヴィラのGKマルティネスが自分のシュートを止めたからだ。イングランド代表の彼は、多くの人が「今夜のベストセーブ」と称えたアルゼンチン代表GKの反応とセービングを称えた。
「あれをどう止めたのか分からない」とTNTスポーツに語った。「去年も似たようなセーブがあった。イゴールに『なぜ決められなかったんだ』と叫んだ。でも、GKの功績だ。素晴らしいセーブだった」
ギブス＝ホワイトはヴィトール・ペレイラ監督にも賛辞を送った。26歳の彼は、フォレストがヨーロッパリーグ準決勝に進めたのは監督の構想と戦術のおかげだと語った。
「彼のアイデアや戦術が最近の成功を導いた」と語った。「彼は情熱と攻撃性と闘志を重んじ、我々は試合でそれを示してきた。今日の雰囲気は信じられないほど素晴らしかった。選手たちは素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた」
「試合を支配していた。相手がボールを持っていても、主導権は我々にあると感じた。相手には高い才能と脅威があるが、ボールを保持している時間は落ち着いて自信を持ってプレーでき、1-0でリードするチャンスも何度かあった。」
この試合は両クラブにとって重要な一戦となった。ノッティンガム・フォレストは1980年代以来となる欧州主要大会の決勝進出、アストン・ヴィラは数十年ぶりの欧州タイトルを目指す。
第2戦では、ヴィラが逆転で決勝進出を狙う一方、フォレストはリードを守り、準決勝までの強豪撃破勢いを欧州で続ける。