Goal.com
ライブ
Nottingham Forest FC v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「あれをどう止めたんだ！？」――ノッティンガム・フォレストがアストン・ヴィラに辛勝したヨーロッパリーグの試合で、エミ・マルティネスの「素晴らしい」セーブにモーガン・ギブス＝ホワイトが感嘆。

モーガン・ギブス＝ホワイト
エミリアーノ・マルティネス
ノッティンガム・フォレスト 対 アストン・ヴィラ
ノッティンガム・フォレスト
アストン・ヴィラ
ヨーロッパリーグ

モーガン・ギブス＝ホワイトは、ノッティンガム・フォレストがアストン・ヴィラを下したヨーロッパリーグ準決勝で、エミ・マルティネスの驚異的なセーブに驚いたと語った。シティ・グラウンドで起きたその場面では、フォレストのプレイメーカーはただ呆然と立ち尽くすしかなかった。

  • ビラに敗れたものの、マルティネスは見事なセーブを見せた。

    ノッティンガム・フォレストがアストン・ヴィラを1-0で下したヨーロッパリーグ準決勝第1戦。ギブス＝ホワイトはマルティネスの好セーブに感嘆した。

    前半にはイゴール・ジェズスのシュートを反射神経で止め、試合のハイライトを演出した。マルティネスの活躍にも 불구하고、フォレストは後半、ルーカス・ディニェのハンドをVARが判定し、クリス・ウッドのPKで勝ち越した。この結果、フォレストは第2戦へわずかなアドバンテージを得た。ミッドランドのライバルは決勝進出をかけてヴィラ・パークで再戦する。

    • 広告
  • Nottingham Forest FC v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    ギブス＝ホワイト、マルティネスの劇的活躍に驚愕

    試合後、ギブス＝ホワイトは「信じられない」と語った。アストン・ヴィラのGKマルティネスが自分のシュートを止めたからだ。イングランド代表の彼は、多くの人が「今夜のベストセーブ」と称えたアルゼンチン代表GKの反応とセービングを称えた。

    「あれをどう止めたのか分からない」とTNTスポーツに語った。「去年も似たようなセーブがあった。イゴールに『なぜ決められなかったんだ』と叫んだ。でも、GKの功績だ。素晴らしいセーブだった」

  • マネージャーへの称賛

    ギブス＝ホワイトはヴィトール・ペレイラ監督にも賛辞を送った。26歳の彼は、フォレストがヨーロッパリーグ準決勝に進めたのは監督の構想と戦術のおかげだと語った。

    「彼のアイデアや戦術が最近の成功を導いた」と語った。「彼は情熱と攻撃性と闘志を重んじ、我々は試合でそれを示してきた。今日の雰囲気は信じられないほど素晴らしかった。選手たちは素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた」

    「試合を支配していた。相手がボールを持っていても、主導権は我々にあると感じた。相手には高い才能と脅威があるが、ボールを保持している時間は落ち着いて自信を持ってプレーでき、1-0でリードするチャンスも何度かあった。」


  • Nottingham Forest FC v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    次は何があるのでしょうか？

    この試合は両クラブにとって重要な一戦となった。ノッティンガム・フォレストは1980年代以来となる欧州主要大会の決勝進出、アストン・ヴィラは数十年ぶりの欧州タイトルを目指す。

    第2戦では、ヴィラが逆転で決勝進出を狙う一方、フォレストはリードを守り、準決勝までの強豪撃破勢いを欧州で続ける。

プレミアリーグ
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
トッテナム crest
トッテナム
TOT
プレミアリーグ
チェルシー crest
チェルシー
CHE
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO