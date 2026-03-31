ポッドキャスト『Schwarzgelbe Runde』で、ギンターは、2017年夏に解任されたトーマス・トゥヘル氏の後任としてボルシア・ドルトムントの指揮を執ったオランダ人監督が、当時、個人的な会話をきっぱりと断ったと説明した。
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「あれは本当に衝撃的だった」：マティアス・ギンターが明かす、元BVB監督ピーター・ボスによる過激な措置
「ワールドカップの1年前、レギュラーの座を勝ち取れるかどうか知りたかった。だから、ミヒャエル・ツォルクにピーター・ボス監督の連絡先を尋ねたんだ」とギンターは振り返る。「当時、僕はロシアにいた。すると彼からメッセージが届いて、『マッツェ、申し訳ない。でも彼は君と話す気はないようだ』と言われた。それは本当に衝撃的だったよ」
このディフェンダーは2014年にBVBに移籍し、当初は先発とベンチを行き来していたが、トーマス・トゥヘル監督の下で4バックの右サイドバックとしてレギュラーの座を勝ち取った。「自分の役割がどうなっているのか知りたかった。 ポジションを勝ち取り、それを守り抜く覚悟はできていた。新戦力が2人加入し、ワールドカップの1年前だった――自分のチャンスがどれくらいあるのか知りたかったんだ」とギンターは語った。
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BVBから放出されたギンター、グラッドバッハへ移籍
ボース監督の下で居場所がなくなったことが明らかになると、彼はボルシア・メンヒェングラートバッハへの移籍を決断した。同クラブには計5年間在籍した後、2022年夏に故郷のSCフライブルクへ復帰した。現在も同クラブと契約を結んでいるが、
しかし、ボスのドルトムントでの指揮は長くは続かなかった。結果が出なかったため、このオランダ人監督はわずか5ヶ月後の2017年12月に解任され、ピーター・シュテーガーに交代した。
バイエル04レバークーゼンやオリンピック・リヨンを経て、ボスは2023年にPSVアイントホーフェンに就任し、現在も2028年まで契約を結んでいる。彼の最大の功績は、オランダリーグ優勝2回とオランダ・スーパーカップ優勝2回である。