「あれは本当に衝撃的だった」：マティアス・ギンターが明かす、元BVB監督ピーター・ボスによる過激な措置

「ワールドカップの1年前、レギュラーの座を勝ち取れるかどうか知りたかった。だから、ミヒャエル・ツォルクにピーター・ボス監督の連絡先を尋ねたんだ」とギンターは振り返る。「当時、僕はロシアにいた。すると彼からメッセージが届いて、『マッツェ、申し訳ない。でも彼は君と話す気はないようだ』と言われた。それは本当に衝撃的だったよ」

このディフェンダーは2014年にBVBに移籍し、当初は先発とベンチを行き来していたが、トーマス・トゥヘル監督の下で4バックの右サイドバックとしてレギュラーの座を勝ち取った。「自分の役割がどうなっているのか知りたかった。 ポジションを勝ち取り、それを守り抜く覚悟はできていた。新戦力が2人加入し、ワールドカップの1年前だった――自分のチャンスがどれくらいあるのか知りたかったんだ」とギンターは語った。