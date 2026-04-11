「あれは明らかなPKだ！」―レアル・マドリードはジローナと引き分け、アルバロ・アルベロアが審判団に激怒。

この判定にレアル・マドリードのベンチは即座に抗議した。ホームチームは試合終了間際にまたも勝ちを逃した。勝ち点1止まりとなり、不安定なパフォーマンスが続く中、リーグ優勝はさらに遠のいた。試合後、アルベロアは「ムバッペへのファウルは明白だった」と不満を露わにした。

「地球でも月でもこれはPKだ」とアルベロアは試合後に語った。「また一つ、また一つだ。これが現実だ。僕にも誰にも理解できない。VARは都合がいい時には介入し、そうでない時には介入しない。」

「昨日も言った通り、僕の考えは明白だ。今回の出来事がそれを証明している。前半には、これより軽い接触でキリアンがファウルを取られた。僕たちは審判に関して多くの問題を抱えてきた。マヨルカでの試合も、今回も、いつもと同じ話だ。」