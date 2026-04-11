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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「あれは明らかなPKだ！」―レアル・マドリードはジローナと引き分け、アルバロ・アルベロアが審判団に激怒。

レアル・マドリー
キリアン・エンバペ
アルバロ・アルベロア
レアル・マドリー 対 ジローナ
ラ・リーガ

レアル・マドリードがジローナと1-1で引き分けた試合後、アルバロ・アルベロア監督はPKだったと主張する判定が認められなかったとして審判団を激しく批判した。また、リーグ優勝争いで勝ち点を失ったことについて、キリアン・エムバペとヴィニシウス・ジュニアの状況にも言及した。

  • 審判を巡る論争がマドリードの怒りを招いた。

    金曜日のジローナ戦（1－1）で、レアル・マドリードは試合を決定づける可能性があったPKが認められず、悔しさを露わにした。88分、ムバッペがヴィトール・レイスからファウルを受けたように見えた。リプレイではレイスがムバッペに肘打ちし、ムバッペの顔から血が流れた。しかし、主審のハビエル・アルベロラはファウルとせず、VARも使用されなかった。 

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    アルベロア、VARの判定を批判

    この判定にレアル・マドリードのベンチは即座に抗議した。ホームチームは試合終了間際にまたも勝ちを逃した。勝ち点1止まりとなり、不安定なパフォーマンスが続く中、リーグ優勝はさらに遠のいた。試合後、アルベロアは「ムバッペへのファウルは明白だった」と不満を露わにした。

    「地球でも月でもこれはPKだ」とアルベロアは試合後に語った。「また一つ、また一つだ。これが現実だ。僕にも誰にも理解できない。VARは都合がいい時には介入し、そうでない時には介入しない。」

    「昨日も言った通り、僕の考えは明白だ。今回の出来事がそれを証明している。前半には、これより軽い接触でキリアンがファウルを取られた。僕たちは審判に関して多くの問題を抱えてきた。マヨルカでの試合も、今回も、いつもと同じ話だ。」

  • ムバッペとヴィニシウスが注目されている。

    審判騒動の一方で、規律あるジローナ相手にムバッペとヴィニシウス・ジュニアが得点を挙げられず、マドリードの攻撃陣にも注目が集まった。しかしアルベロアは2人の実力を依然として信頼し、問題はチーム全体の攻撃体制にあると強調した。

    「実績十分な2人を心配する必要はない」と付け加えた。「彼らは世界トップ5に入る選手だ。問題は個人ではなく、守備的な相手に苦戦するチーム全体の攻撃戦術だ。水曜日の試合では改善を期待している」

  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    次は何が待っているのでしょうか？

    この引き分けで、マドリードの首位バルセロナ追撃はさらに困難に。レアル・マドリードは31試合で70ポイントの2位、バルセロナは30試合で6ポイントリード。アルベロア監督率いるチームはチャンピオンズリーグに集中し、準々決勝第2戦でバイエルン・ミュンヘンと対戦する。

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