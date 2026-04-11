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「あれは明らかなPKだ！」―レアル・マドリードはジローナと引き分け、アルバロ・アルベロアが審判団に激怒。
審判を巡る論争がマドリードの怒りを招いた。
金曜日のジローナ戦（1－1）で、レアル・マドリードは試合を決定づける可能性があったPKが認められず、悔しさを露わにした。88分、ムバッペがヴィトール・レイスからファウルを受けたように見えた。リプレイではレイスがムバッペに肘打ちし、ムバッペの顔から血が流れた。しかし、主審のハビエル・アルベロラはファウルとせず、VARも使用されなかった。
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アルベロア、VARの判定を批判
この判定にレアル・マドリードのベンチは即座に抗議した。ホームチームは試合終了間際にまたも勝ちを逃した。勝ち点1止まりとなり、不安定なパフォーマンスが続く中、リーグ優勝はさらに遠のいた。試合後、アルベロアは「ムバッペへのファウルは明白だった」と不満を露わにした。
「地球でも月でもこれはPKだ」とアルベロアは試合後に語った。「また一つ、また一つだ。これが現実だ。僕にも誰にも理解できない。VARは都合がいい時には介入し、そうでない時には介入しない。」
「昨日も言った通り、僕の考えは明白だ。今回の出来事がそれを証明している。前半には、これより軽い接触でキリアンがファウルを取られた。僕たちは審判に関して多くの問題を抱えてきた。マヨルカでの試合も、今回も、いつもと同じ話だ。」
ムバッペとヴィニシウスが注目されている。
審判騒動の一方で、規律あるジローナ相手にムバッペとヴィニシウス・ジュニアが得点を挙げられず、マドリードの攻撃陣にも注目が集まった。しかしアルベロアは2人の実力を依然として信頼し、問題はチーム全体の攻撃体制にあると強調した。
「実績十分な2人を心配する必要はない」と付け加えた。「彼らは世界トップ5に入る選手だ。問題は個人ではなく、守備的な相手に苦戦するチーム全体の攻撃戦術だ。水曜日の試合では改善を期待している」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
この引き分けで、マドリードの首位バルセロナ追撃はさらに困難に。レアル・マドリードは31試合で70ポイントの2位、バルセロナは30試合で6ポイントリード。アルベロア監督率いるチームはチャンピオンズリーグに集中し、準々決勝第2戦でバイエルン・ミュンヘンと対戦する。