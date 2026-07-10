「レ・ブルー」の先制点には悔しさもあるが、ウアビ監督は相手の強さを認め、選手たちの成長を強調した。特に後半はボール保持で落ち着きを取り戻した点を評価した。

49歳の監督はこう続けた。「非常に強い相手だと認めないといけない。前半は苦しかったが、ブヌーがPKを止めた。後半は守備が改善し、ボールを持ったときの落ち着きも増した。前半は息が切れている選手もいたが、後半は同じ選手たちが良いスタートを切れた。

終盤は苦しかったが、信じ続け、努力し続けなければならない。基本に忠実に取り組み、選手層を厚くすることも必要だ。我々は前進する。ここで止まらない。残念だが、この結果を受け入れる。」