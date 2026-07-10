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「あれはハンドだ！」――モロッコ代表監督はフランスのゴールは認められるべきでなかったと主張し、ワールドカップ準々決勝の敗戦にも前向きな面を見出した。
アトラス・ライオンズが敗退
モロッコの快進撃は準々決勝でフランスに0－2で敗れ、幕を閉じた。 ウアビ監督率いるモロッコは、前半にGKブヌがムバッペのPKを止め、優勝候補を倒すチャンスがあった。しかし60分、レアル・マドリードのスターが先制し、6分後にはデンベレが追加点。フランスが完勝した。
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ウアビ、審判の判定に不満を漏らす
試合後、オアビ監督はフランスの先制ゴールを認めたテッロ主審を批判した。ラビオがハンドをしたと主張し、「ボールは共有状態だった。ハンドだったと思うが、判定がどうだったかは分からない」と語った。
beIN Sportsの取材にウアビ監督は「混戦でボールが手に当たった。審判が笛を吹くべきだったかは分からない」と語った。
コーチは前向きな傾向を見出している
「レ・ブルー」の先制点には悔しさもあるが、ウアビ監督は相手の強さを認め、選手たちの成長を強調した。特に後半はボール保持で落ち着きを取り戻した点を評価した。
49歳の監督はこう続けた。「非常に強い相手だと認めないといけない。前半は苦しかったが、ブヌーがPKを止めた。後半は守備が改善し、ボールを持ったときの落ち着きも増した。前半は息が切れている選手もいたが、後半は同じ選手たちが良いスタートを切れた。
終盤は苦しかったが、信じ続け、努力し続けなければならない。基本に忠実に取り組み、選手層を厚くすることも必要だ。我々は前進する。ここで止まらない。残念だが、この結果を受け入れる。」
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モロッコ、未来へ舵切る
この敗戦を受け、モロッコはコンディションと怪我対策のため選手層の強化に注力し、若手の基礎力向上を図る。一方、フランスはダラスでの準決勝でスペインまたはベルギーと対戦する。その間も、ムバッペはメッシのワールドカップ通算得点記録更新へ得点を重ねている。
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