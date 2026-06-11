試合前から緊張感があり、激しい展開になると予想していた。スペースは広がると思っていたが、両チームが激しくぶつかり、一対一の攻防が続くと考えていた。 しかし実際にはチャリティーマッチのようだった」と木曜夜、共催国メキシコ対南アフリカ戦（2-0でメキシコ勝利）後にZDF解説者である元ドイツ代表クラマーは語った。
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「あれはチャリティーマッチのようなものだった」：テレビ解説者たちが2026年W杯の開幕戦を酷評
クラマーは「両チームとも流されるままにプレーしていた。スタンドで『ラオラ』の波が起きるというのは、サッカーの試合にとって良い兆候ではない。しかもそれは前半からすでに何度か見られた」と批判した。
SCフライブルクのシュトライヒ監督も南アフリカ代表について「もっと組織力と粘り強さがあると思っていたが、スペースが広すぎた。早々の失点で動揺し、その後は失望した」とZDFに語った。
また、MagentaTVのW杯解説者で元BVB・リヴァプール監督のユルゲン・クロップも「彼らはやるべきことをやりきれていなかった。やる気がないとは言えないが、能力の範囲内で完遂できなかった」と南アフリカを批判した。
- AFP
メキシコ対南アフリカ：「レッドカードが3枚出たが、大したことはなかった」
南アフリカ守備的MFヤヤ・シトールが自陣16mエリアでボールを失い、9分、アステカ・スタジアムに集まった8万人超の観客が熱狂する中、メキシコが先制。ジュリアン・キノネスが今大会初ゴールを決めた。
シトレは50分、危険なタックルで一発退場。数的優位となったメキシコは67分、ラウル・ヒメネスが追加点を決め2-0で勝利した。 84分には途中出場の南アフリカMFテンバ・ズワネがVAR判定で暴行容疑により退場。さらにロスタイム、メキシコDFセサル・モンテスが危険なタックルで2枚目のイエローを受け、ブラジル人主審ウィルトン・ペレイラ・サンパイオから退場宣告を受けた。
クロップ監督は、モンテスの退場を試合の縮図と指摘した。「この場面は、ある意味、試合全体を象徴している。 戦術的に単純に悪かった。両チームとも良くなかった。11対9でなぜカウンターを食らうのか。これは試合全体の問題だった。南アフリカはそれを完璧に利用した」と、現在レッドブルのグローバルサッカー部門責任者を務める58歳のクロップは語った。
シュトライヒ氏は「レッドカードが3枚出たが、想像ほどの激しさはなく、不思議だ」と語った。
初戦を制したメキシコは決勝トーナメントへ前進。共催国として来週は韓国と対戦する。対する南アフリカは、第2戦でチェコと戦い、背水の陣だ。
メキシコ対南アフリカ 2-0（前半0-1）― 2026年ワールドカップ開幕戦のデータ
試合
メキシコ対南アフリカ
結果
2-0（1-0）
得点
1:0 キノネス (9分)、2:0 ヒメネス (67分)
退場
シソール（南アフリカ、50分）、ズワネ（南アフリカ、84分）、モンテス（メキシコ、90分+2）
グループA
グループA
会場
アステカ（メキシコシティ）