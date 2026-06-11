「あれはチャリティーマッチのようなものだった」：テレビ解説者たちが2026年W杯の開幕戦を酷評

クラマーは「両チームとも流されるままにプレーしていた。スタンドで『ラオラ』の波が起きるというのは、サッカーの試合にとって良い兆候ではない。しかもそれは前半からすでに何度か見られた」と批判した。

SCフライブルクのシュトライヒ監督も南アフリカ代表について「もっと組織力と粘り強さがあると思っていたが、スペースが広すぎた。早々の失点で動揺し、その後は失望した」とZDFに語った。

また、MagentaTVのW杯解説者で元BVB・リヴァプール監督のユルゲン・クロップも「彼らはやるべきことをやりきれていなかった。やる気がないとは言えないが、能力の範囲内で完遂できなかった」と南アフリカを批判した。