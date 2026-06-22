「あれはどれも娯楽税の対象じゃなかったんだ！」かつての悪夢が、ワールドカップでドイツの伝説的監督ユルゲン・クロップを「まるで小さな子供のように」大喜びさせている。

クロップ監督にとって、メッシはまさに悪夢だった。2019年チャンピオンズリーグ準決勝第1戦で、メッシは試合終了前の15分で2得点を挙げ、バルセロナがリヴァプールを3-0で下した。特に印象的なのは、彼が直接フリーキックで決めた2点目だ。

しかし直後の第2戦ではリヴァプールが4-0でバルサを破り、決勝へ進出してトッテナムを退けて優勝。

それから7年。メッシには確実に年齢の重みが感じられる。クロップは、アルゼンチン代表がワールドカップ連覇できるかについてこう語った。「彼一人では無理だ。チーム全体が彼を支えなければならない」。 それでも「メッシはほぼ何でもできる」とクロップは語る。「彼ほど高い知性を持つ選手はほとんどいない。ボールに触れた瞬間、彼は試合の流れを変える。それが彼を特別な存在にしている」と続けた。