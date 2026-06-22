「彼がこれほど軽やかにサッカーをプレーする姿は信じられない。おそらく、もう二度と目にすることはないだろう」と、クロップ監督はアルゼンチン代表のキャプテン、リオネル・メッシについて語った。これは、アルビセレステのグループリーグ第2戦（対オーストリア）を控えたMagentaTVのインタビューでの発言だ。
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「あれはどれも娯楽税の対象じゃなかったんだ！」かつての悪夢が、ワールドカップでドイツの伝説的監督ユルゲン・クロップを「まるで小さな子供のように」大喜びさせている。
38歳のメッシはアルジェリアとの開幕戦でハットトリックを達成し、現世界王者を危なげなく勝利に導いた。クロップ監督は「また彼を生で観られることを、子供のように楽しみにしている」と語った。
クロップ監督は「これまで2度しかなく、しかも指導者としてピッチサイドにいた。楽しむ余裕はなかった。どうやったら彼を止められるかばかり考えていた。あの時は楽しめなかったが、今なら娯楽税を払ってもいい」と語った。
メッシがクロップ監督にとって悪夢となったのは、一度だけだ。
クロップ監督にとって、メッシはまさに悪夢だった。2019年チャンピオンズリーグ準決勝第1戦で、メッシは試合終了前の15分で2得点を挙げ、バルセロナがリヴァプールを3-0で下した。特に印象的なのは、彼が直接フリーキックで決めた2点目だ。
しかし直後の第2戦ではリヴァプールが4-0でバルサを破り、決勝へ進出してトッテナムを退けて優勝。
それから7年。メッシには確実に年齢の重みが感じられる。クロップは、アルゼンチン代表がワールドカップ連覇できるかについてこう語った。「彼一人では無理だ。チーム全体が彼を支えなければならない」。 それでも「メッシはほぼ何でもできる」とクロップは語る。「彼ほど高い知性を持つ選手はほとんどいない。ボールに触れた瞬間、彼は試合の流れを変える。それが彼を特別な存在にしている」と続けた。
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クロップ監督は、オーストリアがメッシ率いるアルゼンチンと対戦しても勝ち目がないとは考えていない。「どの相手に対しても挑戦者だ」
クロップは、メッシが守備で存在感を示さないことを問題視しない。若い頃も今も変わらない。「ペップ・グアルディオラは『メッシがボールを持っていない瞬間、彼はピッチ全体を見渡している』と言った。私は『メッシでないなら、全員が協力すべきだ』と言った。だから、みんな協力が必要だ」
それでもクロップは、メッシや献身的なアルゼンチン代表がいても、グループリーグ2戦目のオーストリア戦（ラルフ・ラングニック監督率いるチーム）が楽な試合になるとは考えていない。むしろその逆だ。 「ラングニックはオーストリア代表に最適な監督だ。優勝候補ではないが、守備の組織力が高く、どんな相手にも脅威だ」とクロップは警戒を示した。
アルゼンチン同様、オーストリアも初戦を勝利した。両チームとも、引き分け以上でほぼ決勝トーナメント進出が決まる。