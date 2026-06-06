「あれはちょっと酷かった」：オリバー・バウマン、ドイツ代表での降格を率直に語る

話題は、マヌエル・ノイアー（40）とユリアン・ナーゲルスマン（38）の決断に移った。ワールドカップに向けて世界最高のGKノイアーを再招集し、バウマンを差し置いて正GKに据えるという決定だ。

「最初は辛かった。正直、いい気分ではなかった」とバウマンは語った。 それでも代表を辞める選択肢はなかった。「最初からチームのためにいると分かっていた。来ないなんてあり得ない。僕にとってもワールドカップだから。チームを助け、自分の役割を果たしたい。今は自分とチームに全力を注ぐ時だ」

「『あまりいい気分ではなかった』とはどういう意味か」と問われると、1899ホッフェンハイムのゴールキーパーはこう答えた。「それについては、それ以上深く触れたくない。状況は状況だ。これから数週間あることを願っているし、成功のために全力を尽くしたい」

最後に、ノイアーとの関係は「いつも通り良好で、チームのために全力を尽くす」と語った。