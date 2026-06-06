アメリカを2－1で下し9連勝したドイツ代表。好調なGKはRTLの取材に「自分のパフォーマンスには非常に満足している」と語った。
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「あれはちょっと酷かった」：オリバー・バウマン、ドイツ代表での降格を率直に語る
話題は、マヌエル・ノイアー（40）とユリアン・ナーゲルスマン（38）の決断に移った。ワールドカップに向けて世界最高のGKノイアーを再招集し、バウマンを差し置いて正GKに据えるという決定だ。
「最初は辛かった。正直、いい気分ではなかった」とバウマンは語った。 それでも代表を辞める選択肢はなかった。「最初からチームのためにいると分かっていた。来ないなんてあり得ない。僕にとってもワールドカップだから。チームを助け、自分の役割を果たしたい。今は自分とチームに全力を注ぐ時だ」
「『あまりいい気分ではなかった』とはどういう意味か」と問われると、1899ホッフェンハイムのゴールキーパーはこう答えた。「それについては、それ以上深く触れたくない。状況は状況だ。これから数週間あることを願っているし、成功のために全力を尽くしたい」
最後に、ノイアーとの関係は「いつも通り良好で、チームのために全力を尽くす」と語った。
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ナゲルスマン監督が明言：ノイアーはキュラソー戦で出場する
一方、ナゲルスマン監督は、ふくらはぎの怪我が回復したノイアーがチーム練習に合流し、ワールドカップ初戦のキュラソー戦でもドイツ代表のゴールを守る予定だと説明した。「ウィンストン・セーラムに到着次第、彼はチーム練習に参加し、キュラソー戦にも出場するだろう」。
また、ナゲルスマン監督はバウマンを「多大な称賛」と褒めた。元フライブルクのバウマンは、ノイアーの代役として米国とメキシコ、カナダでの2試合に出場し、「チームのために尽くした」という。
ノイアーの即戦力起用についてナゲルスマンは「体調は良く、最高の状態に向かっている。年齢も高く、環境に慣れる必要はない。プレッシャーでも対応できる」と問題なしとした。
2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー
ユリアン・ナーゲルスマンの監督歴
ポジション 選手 所属 背番号 ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム 12 ゴール マヌエル・ノイアー FCバイエルン・ミュンヘン 1 ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト 21 ディフェンシブ ヴァルデマー・アントン ボルシア・ドルトムント 3 ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト 18 ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 13 ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン 6 ディフェンシブ フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント 23 ディフェンシブ アレクサンダル・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン 5 ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ 22 ディフェンシブ アントニオ・リュディガー レアル・マドリード 2 ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント 15 ディフェンシブ アンジェロ・スティラー VfBシュトゥットガルト 16 ディフェンシブ ジョナタン・ター FCバイエルン・ミュンヘン 4 ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド 24 攻撃 ナディエム・アミリ マインツ05 20 攻撃 マクシミリアン・ベイヤー ボルシア・ドルトムント 14 攻撃 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 8 攻撃 カイ・ハヴェルツ アーセナルFC 7 攻撃 アッサン・ウエドラオゴ RBライプツィヒ 25 攻撃 ジェイミー・ルウェリング VfBシュトゥットガルト 9 攻撃 ジャマル・ムシアラ FCバイエルン・ミュンヘン 10 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 19 攻撃 デニズ・ウンダヴ VfBシュトゥットガルト 26 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 17 攻撃 ニック・ウォルテマデ ニューカッスル・ユナイテッド 11 期間 チーム 2016年 - 2019年 1899ホッフェンハイム 2019年 - 2021年 RBライプツィヒ 2021-2023 FCバイエルン 2023年 - 現在 ドイツ