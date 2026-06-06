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Oliver Baumann Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

翻訳者：

「あれはちょっと酷かった」：オリバー・バウマン、ドイツ代表での降格を率直に語る

親善試合
アメリカ合衆国 対 ドイツ
ドイツ
オリヴァー・バウマン
マヌエル・ノイアー
ワールドカップ

ドイツ代表GKオリバー・バウマン（36）は、代表で控えに降格したことを当初は受け入れにくかったと明かした。

アメリカを2－1で下し9連勝したドイツ代表。好調なGKはRTLの取材に「自分のパフォーマンスには非常に満足している」と語った。

  • 話題は、マヌエル・ノイアー（40）とユリアン・ナーゲルスマン（38）の決断に移った。ワールドカップに向けて世界最高のGKノイアーを再招集し、バウマンを差し置いて正GKに据えるという決定だ。

    「最初は辛かった。正直、いい気分ではなかった」とバウマンは語った。 それでも代表を辞める選択肢はなかった。「最初からチームのためにいると分かっていた。来ないなんてあり得ない。僕にとってもワールドカップだから。チームを助け、自分の役割を果たしたい。今は自分とチームに全力を注ぐ時だ」

    「『あまりいい気分ではなかった』とはどういう意味か」と問われると、1899ホッフェンハイムのゴールキーパーはこう答えた。「それについては、それ以上深く触れたくない。状況は状況だ。これから数週間あることを願っているし、成功のために全力を尽くしたい」

    最後に、ノイアーとの関係は「いつも通り良好で、チームのために全力を尽くす」と語った。

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  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    ナゲルスマン監督が明言：ノイアーはキュラソー戦で出場する

    一方、ナゲルスマン監督は、ふくらはぎの怪我が回復したノイアーがチーム練習に合流し、ワールドカップ初戦のキュラソー戦でもドイツ代表のゴールを守る予定だと説明した。「ウィンストン・セーラムに到着次第、彼はチーム練習に参加し、キュラソー戦にも出場するだろう」。

    また、ナゲルスマン監督はバウマンを「多大な称賛」と褒めた。元フライブルクのバウマンは、ノイアーの代役として米国とメキシコ、カナダでの2試合に出場し、「チームのために尽くした」という。

    ノイアーの即戦力起用についてナゲルスマンは「体調は良く、最高の状態に向かっている。年齢も高く、環境に慣れる必要はない。プレッシャーでも対応できる」と問題なしとした。

  • 2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー

    ポジション選手所属背番号
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム12
    ゴールマヌエル・ノイアーFCバイエルン・ミュンヘン1
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト21
    ディフェンシブヴァルデマー・アントンボルシア・ドルトムント3
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト18
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン13
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン6
    ディフェンシブフェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント23
    ディフェンシブアレクサンダル・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン5
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ22
    ディフェンシブアントニオ・リュディガーレアル・マドリード2
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント15
    ディフェンシブアンジェロ・スティラーVfBシュトゥットガルト16
    ディフェンシブジョナタン・ターFCバイエルン・ミュンヘン4
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド24
    攻撃ナディエム・アミリマインツ0520
    攻撃マクシミリアン・ベイヤーボルシア・ドルトムント14
    攻撃レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン8
    攻撃カイ・ハヴェルツアーセナルFC7
    攻撃アッサン・ウエドラオゴRBライプツィヒ25
    攻撃ジェイミー・ルウェリングVfBシュトゥットガルト9
    攻撃ジャマル・ムシアラFCバイエルン・ミュンヘン10
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール19
    攻撃デニズ・ウンダヴVfBシュトゥットガルト26
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール17
    攻撃ニック・ウォルテマデニューカッスル・ユナイテッド11
    ユリアン・ナーゲルスマンの監督歴
    期間チーム
    2016年 - 2019年1899ホッフェンハイム
    2019年 - 2021年RBライプツィヒ
    2021-2023FCバイエルン
    2023年 - 現在ドイツ
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