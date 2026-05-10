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「あれがフリーキックなら、アーセナルが首位に立つはずがない！」――ピーター・シュマイケルは、ウェストハム対アーセナル戦で試合終了間際の同点ゴールを無効にした「あまりにも間違った」判定を痛烈に批判した。
シュマイケル、決定的なVAR判定に激怒
Viaplayの試合後インタビューで、シュマイケルはロンドン・スタジアムで行われたアーセナル戦の1-0勝利を決定付けた判定を審判へ遠慮なく批判した。 優勝争いを続けるアーセナルだったが、ウェストハムのカラム・ウィルソンの終盤のゴールが取り消されたことで喜びは薄れた。主審クリス・カヴァナとVAR担当ダレン・イングランドは、パブロがGKデビッド・ラヤに対しファウルと判定、得点を無効にした。これに対しデンマークのレジェンドは怒り、首位チームが同じ身体接触をしても罰せられていないと批判した。
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デンマークのアイコンの怒りの全容
シュマイケルが怒りを募らせたのは、5分間にも及んだVAR判定と、露骨な不公平さを感じたからだ。彼はこう語った。「もしあれがフリーキックなら、アーセナルが首位に立つのはあり得ない。彼らは相手をブロックし、抱え込み、あらゆる手段で得点を重ねている。 なのにこの場面でVARのダレン・イングランドは5分もかけて何度も再生した。それ自体が一大疑問で、FKになるはずがない。完全に間違っている。 シーズン中にどのチームにも一度もなかったことが、なぜ今になってフリーキックになるのか。まったく理解できない。すべてが狂っている。今日の判定はあらゆる意味で間違っている」
アーセナルとウェストハムにとっての懸案事項
この取り消されたゴールは、上位と下位の両方にとって大きな意味を持つ。この勝利でアーセナルは36試合で79ポイントを獲得し、プレミアリーグの首位に立った。この判定により、試合数が1つ少ないながら74ポイントの王者マンチェスター・シティに対して5ポイントのリードを維持した。 一方、この判定はウェストハムには痛手。36試合で勝ち点36の18位にとどまり、この1点が降格を左右する可能性がある。
- AFP
タイトル争いの行方はどうなるのか？
優勝争いは最終局面。アーセナルは残り2試合で、5月15日にホームでバーンリー、24日にアウェイでクリスタル・パレスと対戦する。一方のマンチェスター・シティは、水曜日にホームでパレスと戦い、16日にFAカップ決勝でチェルシーと激突。19日にボーンマス、24日にアストン・ヴィラとのリーグ戦でシーズンを締める。