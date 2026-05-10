「あれがフリーキックなら、アーセナルが首位に立つはずがない！」――ピーター・シュマイケルは、ウェストハム対アーセナル戦で試合終了間際の同点ゴールを無効にした「あまりにも間違った」判定を痛烈に批判した。

シュマイケルが怒りを募らせたのは、5分間にも及んだVAR判定と、露骨な不公平さを感じたからだ。彼はこう語った。「もしあれがフリーキックなら、アーセナルが首位に立つのはあり得ない。彼らは相手をブロックし、抱え込み、あらゆる手段で得点を重ねている。 なのにこの場面でVARのダレン・イングランドは5分もかけて何度も再生した。それ自体が一大疑問で、FKになるはずがない。完全に間違っている。 シーズン中にどのチームにも一度もなかったことが、なぜ今になってフリーキックになるのか。まったく理解できない。すべてが狂っている。今日の判定はあらゆる意味で間違っている」