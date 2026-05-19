「あれがあれば、もっとゴールを決められるのに」：VfBのFWデニズ・ウンダフがFCバイエルンのスター選手を羨む

ケインは今シーズン50試合で58得点を挙げ、ブンデスリーガでは36得点でバイエルンの連覇に貢献した。

2位のウンダフは19得点を挙げ、高い水準を維持した。29歳の彼はVfBシュトゥットガルトでチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、公式戦45試合で25ゴール14アシストを記録している。

土曜のDFBポカール決勝では、ウンダフは充実したシーズンを締めくくるため、FCBを倒すつもりだ。「優勝候補はバイエルン。だが試合では何が起こるか分からない」とケインとの対決を見据えた。 「バイエルンがどれほど強いのかは分かっている。だが、彼らを混乱させ、イライラさせることはできると確信している。しっかりと準備を進めている」