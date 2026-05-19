「僕はボールを回したりアシストしたりするのが得意だけど、彼にはゴール前での落ち着きがある。あの冷静さだ」とウンダフはスカイのインタビューでケインを称えた。
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「あれがあれば、もっとゴールを決められるのに」：VfBのFWデニズ・ウンダフがFCバイエルンのスター選手を羨む
ミュンヘン移籍後3年連続でブンデスリーガ得点王に輝く32歳の選手について、ウンダフは「彼はシュートを打つ前に一瞬深呼吸し、心を整えてから放っているように見える」と指摘。「ゴール前でそんな落ち着きを持てるのはストライカーとして極めて重要だ。精度が上がる」と語った。
ドイツ代表の同選手はさらに「それを毎日練習すれば冷静さを保てる。この感覚があれば、もっと得点できるはずだ」と続けた。
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バイエルンとのカップ戦決勝を控えたデニズ・ウンダヴ：「彼らをイライラさせられる」
ケインは今シーズン50試合で58得点を挙げ、ブンデスリーガでは36得点でバイエルンの連覇に貢献した。
2位のウンダフは19得点を挙げ、高い水準を維持した。29歳の彼はVfBシュトゥットガルトでチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、公式戦45試合で25ゴール14アシストを記録している。
土曜のDFBポカール決勝では、ウンダフは充実したシーズンを締めくくるため、FCBを倒すつもりだ。「優勝候補はバイエルン。だが試合では何が起こるか分からない」とケインとの対決を見据えた。 「バイエルンがどれほど強いのかは分かっている。だが、彼らを混乱させ、イライラさせることはできると確信している。しっかりと準備を進めている」
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デニズ・ウンダヴはベルリンで勝利のドネルケバブを狙う
ベルリンのオリンピアスタジアムで優勝したら、祝賀会ではケバブを食べるとウンダフはすでに決めている。「勝てばみんなケバブだ。その前にYouTubeでベルリンのケバブ店トップ5を見てお店を決める」とFWは語った。
大会2日前の木曜日、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は2026年W杯メンバーを発表する。一部でナーゲルスマンとの不仲が報じられたが、ウンダフの代表入りは確実視されている。「選ばれれば本当に嬉しい」と彼は語った。 「母国代表としてプレーすることほど素晴らしいことはない。それが私の目標だ。EUROでは7分間の出場だったが、それでもとても嬉しかった」
代表7試合中、初戦は2024年3月のフランス戦（2-0）。その後、ドイツ開催のEURO2024ではグループリーグ・ハンガリー戦（2-0）に途中出場した。
デニズ・ウンダヴのVfBシュトゥットガルトでの成績
ゲーム
116
ゴール
57
アシスト30
30試合