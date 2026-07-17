1956年以来、毎年世界最高のサッカー選手に「バロン・ドール」が授与されている。主催はフランスの専門誌『フランス・フットボール』で、同誌はバロン・ドール専用のウェブサイトやソーシャルメディアアカウントを運営している。投稿の多くは数百の「いいね！」と数十件のコメントを集めている。
翻訳者：
あるSNS投稿が議論を呼んでいる。バロン・ドール争いに新展開。
木曜午後の記事は「ヨーロッパのクラブに所属していなくてもバロンドールは取れるか」と問いかけていた。リンク先では「取れる」と長文で説明。クリスティアーノ・ロナウドの写真が添付されているが、背景にはワールドカップで輝いたリオネル・メッシの活躍がある。
投稿には数千の「いいね！」が付き、コメント欄ではメッシの受賞可能性と写真使用を巡り激しい議論が交わされた。これは10月26日ロンドンでの授賞式で、インテル・マイアミ所属の39歳アルゼンチン人選手が9度目のバロンドールを受賞する予兆だったのだろうか？ 最終決定は、FIFAランキング上位100カ国から選ばれたスポーツジャーナリスト100人の投票で決まる。
リオネル・メッシの活躍でアルゼンチンがW杯決勝へ
これまでヨーロッパ以外でプレーする選手がバロンドールを受賞したのは、2023年にインテル・マイアミへ移籍したリオネル・メッシだけだ。ただし、受賞対象は2022/23シーズンで、当時はまだパリ・サンジェルマンに所属していた。受賞の決め手は、2022年12月のワールドカップ制覇だった。
大会前は優勝の可能性がほぼゼロとされていたが、8ゴール4アシストの活躍でアルゼンチンを決勝へ導いた。日曜にはスペインが待つ。 ブックメーカーでは現在、メッシが最有力候補だ。もし受賞すれば、報酬は実質的にW杯8試合分となる。決勝で評価期間は終了する。
準決勝前はイングランドのハリー・ケインとフランスのキリアン・ムバッペが最有力候補だったが、両者とも所属クラブでCL制覇を逃し、W杯準決勝でも敗退した。 それでも2人に希望があるのは、メッシ自身が2010年、W杯イヤーに大会制覇もCL制覇もなくバロンドールを取った前例があるからだ。
- AFP
リオネル・メッシは最年長のタイトル獲得者にはならないだろう
今年のタイトル候補はメッシとスペイン代表ラミン・ヤマルだけだ。19歳のヤマルはバルセロナでリーグ優勝したが、W杯ではまだ期待通りの活躍をしていない。CL王者のパリ・サンジェルマンからは、前回王者のウスマン・デンベレが唯一の現実的な候補だ。
ジュード・ベリンガムとマイケル・オリゼはW杯決勝進出を逃し、候補から外れた。一部のブックメーカーは代わりにスペインのロドリ（2024年受賞者）を本命視しているが、マンチェスター・シティでの今シーズンは期待外れだった。
もしメッシが39歳で9度目のバロンドールを受賞すれば、歴代最多記録をさらに更新する。2位は5回のロナウド。ただし、メッシが最年長受賞者になるわけではない。1956年、41歳で初代バロンドールを受けたイングランドのレジェンド、スタンリー・マシューズが最年長記録保持者だ。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。