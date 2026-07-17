これまでヨーロッパ以外でプレーする選手がバロンドールを受賞したのは、2023年にインテル・マイアミへ移籍したリオネル・メッシだけだ。ただし、受賞対象は2022/23シーズンで、当時はまだパリ・サンジェルマンに所属していた。受賞の決め手は、2022年12月のワールドカップ制覇だった。

大会前は優勝の可能性がほぼゼロとされていたが、8ゴール4アシストの活躍でアルゼンチンを決勝へ導いた。日曜にはスペインが待つ。 ブックメーカーでは現在、メッシが最有力候補だ。もし受賞すれば、報酬は実質的にW杯8試合分となる。決勝で評価期間は終了する。

準決勝前はイングランドのハリー・ケインとフランスのキリアン・ムバッペが最有力候補だったが、両者とも所属クラブでCL制覇を逃し、W杯準決勝でも敗退した。 それでも2人に希望があるのは、メッシ自身が2010年、W杯イヤーに大会制覇もCL制覇もなくバロンドールを取った前例があるからだ。