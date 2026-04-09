「ある都市についてしか話さなかった」――エンツォ・フェルナンデスの代理人は、同選手がチェルシーと「和解した」と主張

パストーレは、このワールドカップ優勝者が移籍を検討しているという説をきっぱり否定した。1億700万ポンドで獲得された同選手がレアル・マドリードへ移籍するとの憶測があるが、パストーレは報道は誤解であり、ロンドンを去りたいという本心ではないと主張している。

『トップ・メルカート』の取材にパストーレは断固として語った。「ここ数日で話し合った通り、彼のコメントにチェルシーを混乱させる意図はない。彼はキャプテンとしてピッチで最高のプレーを見せている。マドリードという都市について触れただけだ。その後、短期間で複数のインタビューで将来を語ったが、」 メディアが情報を混同し、移籍報道につながったが、事実は全くない」と強調した。



