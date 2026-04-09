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「ある都市についてしか話さなかった」――エンツォ・フェルナンデスの代理人は、同選手がチェルシーと「和解した」と主張
代理人がレアル・マドリード移籍の噂を否定
パストーレは、このワールドカップ優勝者が移籍を検討しているという説をきっぱり否定した。1億700万ポンドで獲得された同選手がレアル・マドリードへ移籍するとの憶測があるが、パストーレは報道は誤解であり、ロンドンを去りたいという本心ではないと主張している。
『トップ・メルカート』の取材にパストーレは断固として語った。「ここ数日で話し合った通り、彼のコメントにチェルシーを混乱させる意図はない。彼はキャプテンとしてピッチで最高のプレーを見せている。マドリードという都市について触れただけだ。その後、短期間で複数のインタビューで将来を語ったが、」 メディアが情報を混同し、移籍報道につながったが、事実は全くない」と強調した。
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ローゼニオールとの誤解を解く
チェルシーのロゼニオール監督は、ポート・ヴェイルとのFAカップ準々決勝とマンチェスター・シティとのプレミアリーグ戦でフェルナンデスをメンバーから外した。チャンピオンズリーグでPSGに2-8で大敗した後、フェルナンデスが「来季も残留するか分からない」「マドリードに住みたい」と発言したため、監督は「一線を越えた」と公に批判した。
しかし代理人のパストーレ氏は「すでに和解しており、問題はない。選手もクラブやチームメイトに謝罪し、誤解は解けた」と関係修復を強調した。
25歳で過ちから学ぶ
パストーレは、選手の意図を擁護しつつも、元ベンフィカのスター選手が最近のメディア対応で戦術的なミスを犯したと認めた。25歳のフェルナンデスはプレミアリーグの注目選手であり、特にチェルシーにとって激動の今シーズン、絶え間ない注目に順応しつつある若手と見なされている。
「起きたことは事実だ。我々は選手に、たとえ悪意がなくても、あのような発言はすべきでなかったと説明した。彼はまだ25歳。若く、学ぶべきことがある。クラブにも、彼に悪意はなかったが行為は間違っていたと伝えた」とパストーレは付け加えた。
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チェルシー・プロジェクトに尽力しています
残り6年の長期契約を持つフェルナンデスは、チェルシーがプレミアリーグ6位でもクラブの長期計画に不可欠だ。クラブはトップ4入りとFAカップ準決勝リーズ戦を狙っており、シーズン終盤の勝負どころでこのMFの出場は極めて重要になる。
パストーレは「チェルシーはプレミアリーグでCL出場権を争っており、クラブにとって極めて重要だ。エンツォはW杯を控えているのでプレーする必要がある。チェルシーも彼というキープレーヤーを必要としている」と語った。 双方は話し合い、立場を整理した。状況は明確で、対立はない。エンツォの契約はあと6年あり、我々は協力しなければならない。」