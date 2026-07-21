昨季、コンパニーは9人の若手をデビューさせた。その1人、バラ・ンディアイ（18）はセネガル代表としてW杯に出場。ベルギー戦で延長途中出場を果たした。

彼は「レッド＆ゴールド・フットボール」ネットワークのアカデミー「ガンビーノズ・スターズ」出身で、このネットワークはFCバイエルンとロサンゼルスFCが共同運営している。数回のトライアル後、コンパニーの強い希望で昨冬レンタル移籍し、プロとして4試合に出場して代表入りした。

この成長にバイエルンは完全移籍での獲得を望んでいるが、ガンビーノス・スターズとの間にはまだ解決すべき課題がある。 それでも移籍はまもなく成立すると見られ、来季はジョシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、トム・ビショフに次ぐ中盤の4番手としてチームに加わる可能性がある。