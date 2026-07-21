ヴィンセント・コンパニは、FCバイエルンに実用性と熱狂を兼備するサッカー哲学を導入し、3つのタイトルをもたらした。さらに、ユースからトップチームへの移行を円滑化し、クラブ首脳陣の長年の願いを実現した。
翻訳者：
ある選手がDFBを抜け出そうとしている！FCバイエルンで次のレナート・カールになるのは誰か？
成長の象徴は、右ウイングのレナート・カールだ。2025年のクラブワールドカップでプロデビューし、18歳となった昨季に飛躍。大会直前の怪我でワールドカップは逃したが、その陰で多くの若手がトップチームデビューを飾った。
- Getty Images
バラ・ンディアイはW杯に出場――FCバイエルンとの契約はいつ？
昨季、コンパニーは9人の若手をデビューさせた。その1人、バラ・ンディアイ（18）はセネガル代表としてW杯に出場。ベルギー戦で延長途中出場を果たした。
彼は「レッド＆ゴールド・フットボール」ネットワークのアカデミー「ガンビーノズ・スターズ」出身で、このネットワークはFCバイエルンとロサンゼルスFCが共同運営している。数回のトライアル後、コンパニーの強い希望で昨冬レンタル移籍し、プロとして4試合に出場して代表入りした。
この成長にバイエルンは完全移籍での獲得を望んでいるが、ガンビーノス・スターズとの間にはまだ解決すべき課題がある。 それでも移籍はまもなく成立すると見られ、来季はジョシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、トム・ビショフに次ぐ中盤の4番手としてチームに加わる可能性がある。
- Getty Images Sport
フィリップ・パヴィッチとエルブリン・オスマニは、大きな期待を寄せられている選手たちだ
ンディアイェを除けば、現在FCバイエルンで注目される若手は2人、フィリップ・パヴィッチ（16歳）とエルブリン・オスマニ（17歳）だ。
センターバックのパヴィッチは16歳の誕生日の直後、1月にトップチームデビューし、ポール・ワナーに次ぐクラブ史上2番目の若さでの出場となった。ドイツU-15、U-16代表で数試合を経験後、フライジング出身でドイツ・クロアチア二重国籍を持つ彼は、夏にクロアチア代表としてU-17欧州選手権に出場した。ドイツサッカー連盟（DFB）は、この有望株を失う恐れがある。 来季は4部のリザーブチームで実戦経験を積みながら、トップチームでの出場機会も狙う。
これは中央MFのオスマニにも当てはまる。ミュンヘン生まれでコソボ人の両親を持つ彼は、バイエルン史上3番目に若い選手だ。パヴィッチとは異なり、当面はU-19でプレーする予定だ。 月曜日、彼は新契約にサインし、5月の18歳誕生日にプロ契約へ移行する。プレースタイルやTSVミルベルツホーフェンでの経歴が似ているため、オスマニはすでにアンジェロ・スティラーと比較されている。
- Getty Images
ウィズダム・マイク、デビッド・サントス・ダイバー、カシアーノ・キアラの負傷が懸念される。
昨季デビューした数名は、ここ数か月怪我に苦しみ、復帰を目指している。左ウイングのウィズダム・マイク（17）は股関節の怪我で3月以降出場していない。 MFデビッド・サントス・ダイバー（19）も太腿の負傷で2度連続して長期離脱中だ。CBカッシアーノ・キアラ（17）は2月の公式戦を最後にシンデスマス靭帯を断裂した。ただし3人とも現在はトレーニングに復帰している。
左ウイングのメイコン・カルドソ（17）は太ももを痛め最終戦を欠場したが、リザーブチームのプレシーズンではテストマッチに出場した。フェリペ・チャベス（19）も同様だ。このMFは昨秋、FCバイエルンとペルー代表でデビューした。 冬には1.FCケルンへ期限付き移籍し、7試合に途中出場した。2027年満了の契約を延長し、再び期限付き移籍する可能性もある。一方、左サイドバックのデニズ・オフリ（19）は2.ブンデスリーガのカールスルーエSCへ期限付き移籍している。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。