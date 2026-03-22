サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードと対戦する――それはどのサッカー選手にとっても特別なことだが、ある選手にとっては、おそらくさらに特別な意味を持つだろう。ユニオン・ベルリンに4-0で勝利した後のミックスゾーンで、レナート・カールは、迫るチャンピオンズリーグ準々決勝への期待がどれほど大きいかと問われた。 そこにいた記者たちは思わず笑みをこぼし、カール自身も笑い、少し間を置いてこう答えた。「間違いなく、すごく楽しみだよ。もちろん、あのスタジアムは最高だしね。ただ、プレーしたいって気持ちがあるんだ。」
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ある質問に、彼自身も思わず笑ってしまった！レナート・カールはFCバイエルンと共に、自身の過去へと旅立つ――そして未来へも？
当然ながら、皆はニヤニヤしたり笑ったりしていた。というのも、この一戦は18歳の彼にとって特別な意味を持つものだったからだ。今年初めのファンクラブ訪問の際、カールはレアルを「僕の夢のクラブ」と呼び、「いずれ必ず」そこでプレーしたいと語っていた。その発言で、FCバイエルンの穏やかなクリスマスシーズンは幕を閉じた。 その後、世間からは大きな非難の声が上がった。「ミュンヘンの『ミア・サン・ミア』クラブで頭角を現しつつある有望な若手選手が、どうしてそんなことを言えるのか！」と。
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「誰にでも通る道だ」：レナート・カールが調子の落ち込みについて語る
この件と関係があったかどうかはさておき、カールは秋にセンセーショナルなブレイクを果たした後、初めて小さなスランプに見舞われた。カールのプレーは突然、以前のような軽やかさと効果を失ってしまった。2月末、ヴィンセント・コンパニー監督は今シーズン初めて、彼を2試合連続で起用しなかった。「誰にでもそういう時期は訪れるものだ」とカールは今、語っている。
また、ここ最近再び連戦が続いたこともあり、出場時間が再び増え、彼は調子を戻していった。アタランタ・ベルガモとの第2戦での4-1の勝利では、カールは久々に大活躍を見せ、2得点を記録した。しかし、ユニオン戦では再び精彩を欠き、2つの絶好のチャンスを逃してしまった。 今シーズンの通算成績は8ゴール6アシストとなっており、彼の年齢を考えると驚異的な数字だ。
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レナート・カールがドイツ代表に初招集
ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、彼の成長を評価し、間もなく行われるスイスおよびガーナとの親善試合に向けたドイツ代表への初招集という形で報いた。
カールがその知らせを聞いたのは、少し遅れてのことだった。彼自身の話によると、ちょうど数学の補習中だったため、代表監督からの電話に出ることができなかったという。「最初は出なかったけど、5分後に折り返し電話したよ」 ナゲルスマン監督の指示通り、代表チームでの最初の数日間は「プレッシャーを感じないように」したいと考えている。「自分のサッカーを貫き、うまくいってワールドカップに出場できるよう願っている」
代表戦期間が終わった後、FCバイエルンではまずSCフライブルクとのアウェイ戦が控えており、その後4月7日にはベルナベウでレアル・マドリードと対戦する。 カールにとって、これは夢のクラブへの旅であり、キャリアプランが順調に進めば将来の所属先となる可能性もあるだけでなく、過去への旅でもある。10歳の時、彼はマドリードでトライアルを受けたが、結局移籍には至らなかった。当時のベルナベウの様子については、今では「あまり覚えていない」とカールは語った。
レナート・カール：今シーズンの成績
コンテスト 試合 ゴール アシスト ブンデスリーガ 23 4 4 チャンピオンズリーグ 7 4 2 DFBカップ 3 - - スーパーカップ 1 - -