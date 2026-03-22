ある質問に、彼自身も思わず笑ってしまった！レナート・カールはFCバイエルンと共に、自身の過去へと旅立つ――そして未来へも？

ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、彼の成長を評価し、間もなく行われるスイスおよびガーナとの親善試合に向けたドイツ代表への初招集という形で報いた。

カールがその知らせを聞いたのは、少し遅れてのことだった。彼自身の話によると、ちょうど数学の補習中だったため、代表監督からの電話に出ることができなかったという。「最初は出なかったけど、5分後に折り返し電話したよ」 ナゲルスマン監督の指示通り、代表チームでの最初の数日間は「プレッシャーを感じないように」したいと考えている。「自分のサッカーを貫き、うまくいってワールドカップに出場できるよう願っている」

代表戦期間が終わった後、FCバイエルンではまずSCフライブルクとのアウェイ戦が控えており、その後4月7日にはベルナベウでレアル・マドリードと対戦する。 カールにとって、これは夢のクラブへの旅であり、キャリアプランが順調に進めば将来の所属先となる可能性もあるだけでなく、過去への旅でもある。10歳の時、彼はマドリードでトライアルを受けたが、結局移籍には至らなかった。当時のベルナベウの様子については、今では「あまり覚えていない」とカールは語った。