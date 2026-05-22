Getty Images Sport
翻訳者：
「ある考えがある」――マンチェスター・シティ退団を控えたベルナルド・シルバが自身の将来について沈黙を破る
エティハドの象徴が去る準備を進める
今夏契約満了を迎える31歳の司令塔は、マンチェスターでの9年間と数多くのタイトルに彩られたキャリアに幕を下ろす。 2017年のモナコからの加入以来、彼は459試合に出場し、クラブ歴代8位の出場数を誇り、15の主要タイトルを獲得した。昨季はケビン・デ・ブライネの退団でキャプテンとなり、国際大会を前に契約問題を早期に解決する意向だ。
- Getty Images Sport
シルバが交渉姿勢について本音を明かす
移籍先について問われたポルトガル代表のシルバは、交渉内容は明かさなかったが、今後のスケジュールを説明した。Canal 11の取材に「まだ何も決まっていないし、どこでプレーするかも分からない。本当に分からないんだ」と語った。 自分がどうしたいかは分かっています。エージェントと話し合っていますが、来シーズンどこでプレーするかは決まっていません。本当に分からないんです。
「大丈夫だ。シーズン終了まで決断は下さない、とすでに代理人には伝えている。今はマンチェスター・シティに集中したい。その後、手持ちの選択肢に基づいて決断を下すつもりだ。頭をすっきりさせておくために、シーズン終了から代表チームのトレーニングが始まるまでの間に決めたい。ワールドカップは重要すぎるから、他のことを考えて混乱したくないんだ。」
サウジ・プロリーグ移籍の可能性を問われると、彼は「答えることはできるが、交渉上意味がない」と直接的な回答を避けた。 連絡は取っているし、興味を持ってくれているクラブも把握している。誰が欲しがっているかも分かっている。だが金額や具体的な話は出ていない。心配はしていない。気楽に構えている。良い選択肢はいくつかあり、優先順位も決まっている。どんな話でも、最終的に良いものになると確信している。」
家族に関する事情と今後の計画の概要
最終決断の要因について、シルバは「ライフスタイルとスポーツでの野心が一致することが大切だ」と語った。ミッドフィールダーは「競争レベル、家族との生活、そして全員が幸せになれる環境を考慮した」と説明した。
将来はすでに決まっているとの見方もあるが、スペイン到着後に住宅を探すかと問われると、シルバは「答えません」と口を閉ざした。
31歳ながら、トップレベルでプレーできる時間はまだ十分に残っていると語り、現代の選手たちを例に挙げた。シルバは「34歳までは、タイプは違えど、高いレベルでプレーできると思う。 33、34歳でも高いレベルを保つイルカイ・ギュンドアンや、今シーズンキャリアベストのブルーノ（32歳）が好例だ。
以前よりずっと体を大切にし、無理はしない。早起きし、食事と休息に細心の注意を払う。自制心がなければ怪我が増え、パフォーマンスが落ちる。このスポーツは身体的な負担が非常に大きいからだ。」
- Getty Images Sport
ヴィラ戦が最後の別れとなる
プレミアリーグ優勝をアーセナルに譲り、悔しい思いをしたマンチェスター・シティは日曜日にホームでアストン・ヴィラと最終戦を迎える。エティハド・スタジアムでのこの試合は、クラブにとって感慨深いものになるだろう。ホームでのこの試合が、シルバの引退試合となるのはほぼ確実だからだ。キャプテンはマンチェスターでの最後の試練に臨み、試合後の公式行事を済ませると代表チームへ合流するため空港へ向かう。