「ある考えがある」――マンチェスター・シティ退団を控えたベルナルド・シルバが自身の将来について沈黙を破る

移籍先について問われたポルトガル代表のシルバは、交渉内容は明かさなかったが、今後のスケジュールを説明した。Canal 11の取材に「まだ何も決まっていないし、どこでプレーするかも分からない。本当に分からないんだ」と語った。 自分がどうしたいかは分かっています。エージェントと話し合っていますが、来シーズンどこでプレーするかは決まっていません。本当に分からないんです。

「大丈夫だ。シーズン終了まで決断は下さない、とすでに代理人には伝えている。今はマンチェスター・シティに集中したい。その後、手持ちの選択肢に基づいて決断を下すつもりだ。頭をすっきりさせておくために、シーズン終了から代表チームのトレーニングが始まるまでの間に決めたい。ワールドカップは重要すぎるから、他のことを考えて混乱したくないんだ。」

サウジ・プロリーグ移籍の可能性を問われると、彼は「答えることはできるが、交渉上意味がない」と直接的な回答を避けた。 連絡は取っているし、興味を持ってくれているクラブも把握している。誰が欲しがっているかも分かっている。だが金額や具体的な話は出ていない。心配はしていない。気楽に構えている。良い選択肢はいくつかあり、優先順位も決まっている。どんな話でも、最終的に良いものになると確信している。」