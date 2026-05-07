スカイによると、ヘッセン州のクラブはスペイン人監督をシーズン終了後に解任する方針を固めた。金曜のBVB戦で大敗すれば、即座の解任もあり得る。
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ある特別条項により割安に。アイントラハト・フランクフルトのアルベルト・リエラ監督交代は既定路線。
Skyによると、事態の急速な悪化は避けるべきだ。2028年まで契約が残るリエラでも、シーズン終了後に解雇すれば「コスト面でも有利」だという。SGEは彼の契約に「パラシュート条項」を盛り込み、契約解除の可能性を見越している。この場合、リエラが給与名簿に残ることはない。
スカイによると、後任候補はすでに4人在籍。その1人が、アル・アハリで2年連続ACL制したマティアス・ヤイスレ氏だ。 ヤイスレはRBザルツブルクでオーストリアのリーグとカップのダブルタイトルを獲得するなど、欧州でも実績がある。2023年にサウジ・プロリーグへ移籍した。
スカイによると、2027年まで契約があるにもかかわらず彼は欧州復帰に前向きで、プレミアリーグとブンデスリーガから具体的な関心があるという。アイントラハトも獲得の可能性を検討している。
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アイントラハト・フランクフルトのアルベルト・リエラ：失敗は予見されていたのか？
ディノ・トッペルラーの後任としてフランクフルトに加入したリエラは、まだ100日も経たないうちに「気難しい」というレッテルを貼られた。2月にNKツェリェから獲得された際、多くの関係者がそう口を揃えていた。
当時「火薬庫を招いた」と囁かれたが、その不安はわずか数カ月で現実となった。彼は現在、主力の多くと対立。直近ではFWジョナサン・ブルカルトとの不和が報じられた。
リエラ体制下ではチーム運営の疑問点が多数報じられ、彼は会見で「すべてはでたらめだ」と激昂し、メディア理解の欠如を露呈した。戦績も12試合で4勝4敗、平均1.33点と目立たない。 平均勝ち点は1.33。ブンデスリーガ12試合で4勝4敗と振るわず、フライブルクとは1ポイント差ながらカンファレンスリーグ出場権の望みは残る。それでも解任は避けられない見込みだ。
それでもリエラは金曜のBVB戦を前に闘志を燃やし、「自分の将来は重要ではない。チームと残り2試合で勝ち点を取るだけだ」と44歳は木曜に語った。その上で「この世界がどう回っているか、よく分かっている」とも述べた。 「自分にはこう言い聞かせている。『アルバート、お前が十分に勝てなければ、他の誰かが勝つだけだ。そういうものさ』と」