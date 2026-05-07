ディノ・トッペルラーの後任としてフランクフルトに加入したリエラは、まだ100日も経たないうちに「気難しい」というレッテルを貼られた。2月にNKツェリェから獲得された際、多くの関係者がそう口を揃えていた。

当時「火薬庫を招いた」と囁かれたが、その不安はわずか数カ月で現実となった。彼は現在、主力の多くと対立。直近ではFWジョナサン・ブルカルトとの不和が報じられた。

リエラ体制下ではチーム運営の疑問点が多数報じられ、彼は会見で「すべてはでたらめだ」と激昂し、メディア理解の欠如を露呈した。戦績も12試合で4勝4敗、平均1.33点と目立たない。 平均勝ち点は1.33。ブンデスリーガ12試合で4勝4敗と振るわず、フライブルクとは1ポイント差ながらカンファレンスリーグ出場権の望みは残る。それでも解任は避けられない見込みだ。

それでもリエラは金曜のBVB戦を前に闘志を燃やし、「自分の将来は重要ではない。チームと残り2試合で勝ち点を取るだけだ」と44歳は木曜に語った。その上で「この世界がどう回っているか、よく分かっている」とも述べた。 「自分にはこう言い聞かせている。『アルバート、お前が十分に勝てなければ、他の誰かが勝つだけだ。そういうものさ』と」