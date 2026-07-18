リオネル・メッシとアルゼンチン代表にとって、この46歳の審判は苦い思い出だ。2022年W杯グループリーグ初戦でサウジアラビアに1-2で敗れた際、主審を務めたのがヴィンチッチだった。

その後、スカローニ監督率いるチームは13勝を挙げ、4年前には優勝も果たした。このサッカー大国にとって、ヴィンチッチ主審の下で再び苦杯をなめぬことを願うばかりだ。

2010年からFIFA審判員を務めるスロベニア人レフェリーにとって、今回の決勝は2大会目で4試合目の担当となる。これまでにグループリーグのブラジル対モロッコ、アルジェリア対ヨルダン、そして16強のメキシコ対エクアドルを裁いた。