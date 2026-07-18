スロベニアの審判スラヴコ・ヴィンチッチ氏が、スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝を担当する。FIFAは金曜未明に発表した。日曜の試合（21時 CEST、ZDFとMagentaTVで放送）では、同胞のトマシュ・クランチニク氏とアンドラズ・コヴァチッチ氏が副審としてサポートする。これは彼のキャリア最高峰の舞台となる。
Getty Images Sport
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ある大失態の記憶がよみがえる！ワールドカップ決勝の主審は、リオネル・メッシとアルゼンチンにとって不吉な前兆となるのか？
リオネル・メッシとアルゼンチン代表にとって、この46歳の審判は苦い思い出だ。2022年W杯グループリーグ初戦でサウジアラビアに1-2で敗れた際、主審を務めたのがヴィンチッチだった。
その後、スカローニ監督率いるチームは13勝を挙げ、4年前には優勝も果たした。このサッカー大国にとって、ヴィンチッチ主審の下で再び苦杯をなめぬことを願うばかりだ。
2010年からFIFA審判員を務めるスロベニア人レフェリーにとって、今回の決勝は2大会目で4試合目の担当となる。これまでにグループリーグのブラジル対モロッコ、アルジェリア対ヨルダン、そして16強のメキシコ対エクアドルを裁いた。
ドイツの専門知識：ダンカートがビデオアシスタントとして活躍
ヴィンチッチはクラブレベルでも大舞台を経験しており、2024年のチャンピオンズリーグ決勝（レアル・マドリード 2-0 ボルシア・ドルトムント、ロンドン）も担当した。
日曜日の試合ではドイツの専門知識も求められる。バスティアン・ダンカートが国際サッカー連盟（FIFA）から決勝戦のビデオアシスタントに指名された。ロストック出身の46歳はFIFA内で高く評価されており、ビデオアシスタントとして3度目のワールドカップ出場となる今回が12回目の任務だ。
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