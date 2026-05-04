40歳のマヌエル・ノイアーは今もFCバイエルンのゴールを守り、まもなく1年契約を延長する見込みだ。これにより彼は欧州主要リーグで5番目に年長の選手となる。 しかし、トップは元チームメイトで現在42歳のダンテだ。2013年にバイエルンで3冠を達成し、長年にわたりフランス1部OGCニースの主将として今も定期的にプレーしている。
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ある動画が彼をカルト的人気にした！ペップ・グアルディオラはFCバイエルンの新監督候補を何千人もクローンしたいと考えていた。
夏、健康上の問題が増えたこのブラジル人センターバックは現役を引退し、意外にもFCバイエルンに監督として復帰した。ダンテは4部バイエルン・リージョナルリーガのセカンドチームを率いる。豊富な選手経験と情熱で、好調な若手育成に貢献することが期待されている。
- AFP
ダンテは「パイ」となり、指導者の資格を取得した
ダンテは現役時代から指導者資格を取得し、昨年UEFAプロライセンスも取得した。 2024年、ダンテはスポーツ・ビルド誌に「間違いなく監督になりたい」と語った。「そのためにニースではユースチームのトレーニングを手伝い、リュシアン・ファブレやトーマス・トゥヘルら名監督とも話している。」
ニースでは「パイ（Pai）」の愛称で親しまれ、ポルトガル語で「父」を意味する。若手メンターとしても活躍し、かつてバイエルンの有望株フラヴィウス・ダニリウクを指導した。ダニリウクは2020年にミュンヘンからニースへ移籍し、プロキャリアをスタートさせた。
「ダンテは私にとって非常に重要な後押しをしてくれる存在になりました」と、現在はFCバーゼルでプレーするダニリウクは当時SPOXのインタビューで語った。「どこを改善すべきか、常に彼にアドバイスを求めていました。そして彼は信じられないほどの忍耐強さで私を助けてくれました。」 ダンテは「若手が成長し、キャリアを最大限に活かせるよう支援したい」と語る。その手本となるのは、他でもない彼自身である。
- AFP
「そしてカップもね」：ダンテはFCバイエルンで3冠を達成した
ダンテは2004年、18歳で母国ブラジルからフランスのOSCリールへ移籍。当時、「できる限りのことを尽くし、もうこれ以上できないという時が来るまでここに残る」と心に誓った。ベルギーでのプレー後、ボルシア・メンヒェングラートバッハへ加入。 2012年、バイエルンは移籍金470万ユーロで彼を獲得。カール＝ハインツ・ルンメニゲは「近年で最高の移籍の一つ」と語った。
加入直前、バイエルンはホームでの決勝を含む全タイトルを逃していた。信頼できるセンターバックで、常に陽気な彼はチームの雰囲気を盛り上げ、29歳で2013年の3冠達成に貢献した。
しかし、VfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝には出場できなかった。試合日がコンフェデレーションズカップの代表招集期間と重なり、ダンテとルイス・グスタボはブラジル代表として同大会に出場し、優勝したからだ。
ピッチに立つことはできなかったが、チームメイトに伝説的な動画を送って雰囲気を盛り上げ、3つ目のタイトル獲得に貢献した。 たどたどしいドイツ語ながら、熱意は人一倍。ダンテはこう歌った。「リーグもCLも制し、カップも、カップも！」この動画で彼はクラブのヒーローとなり、ファンの心をつかんだ。
ペップ・グアルディオラ：「チームにダンテのような選手が1000人いればいいのに」
ペップ・グアルディオラ体制初期、ダンテはジェローム・ボアテングとセンターバックの定位置を確保していた。しかし2014/15シーズンに入ると出場機会が減り、ベンチを温める試合が増えた。それでも2015年4月、グアルディオラはボルシア・ドルトムント戦で彼を先発に起用した。 バイエルンは1-0で勝利し、試合後、グアルディオラは「チームにダンテが1000人いればいいのに」と語った。
だが、準決勝のバルセロナ（CL）とドルトムント（ポカール）では1分も出場せず、チームは敗退。夏にVfLヴォルフスブルクへ移籍し、2016年にはニースへ。そして今、FCバイエルンに復帰した。
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セバスティアン・ホーネスとマルティン・デミチェリスは活躍した
セバスティアン・ホーネスは、FCバイエルンのリザーブチームでの成功をステップに監督として飛躍した。2020年、ヨシップ・スタニシッチやアンジェロ・スティラーを擁し3部リーグで優勝した。 その後ホッフェンハイムで短期間指揮を執り、VfBシュトゥットガルトでは2位でCL出場権獲得とDFBポカール制覇を達成。ドイツ屈指の監督に成長し、レアル・マドリードの候補にも挙げられた。
2021～2022年は、ダンテとともにバイエルンでプレーしたマルティン・デミチェリスが後任となり、アルゼンチンリーグ制覇を経て現在はRCDマジョルカを率いている。 その後、リバー・プレートでアルゼンチンリーグを制し、現在はRCDマヨルカで1部残留を争う。後任のホルガー・ザイツは3部昇格を4度逃し、今季も10位と苦戦。今後はクラブ内別職務に就く。
- AFP
FCバイエルンのリザーブチームで、ダンテの助手になるのは誰か？
スポーツディレクターのクリストフ・フロイントの主導で、リザーブチームが常に若手指導者を育成する。理想は、デミケリスやダンテのようにバイエルンでプレーした経験を持つ人物だ。フロイントはRBザルツブルクでも同様の構想を実現し、マルコ・ローゼ、アディ・ヒュッター、マティアス・ヤイスレをユースからトップへ導いた。
「我々は若手指導者の才能を早期に発見し、選手と同じようにアカデミーで育成しようとしている」とフロイントはザルツブルク時代にSPOXのインタビューで語った。「指導者の候補リストも用意している」
バイエルンでは新人監督ダンテに、経験豊富なアシスタントが付く見込みだ。キャンパスや地域リーグに精通した人物で、最近噂されたリベリーではない。 ダンテは1年前、『トランスファーマークト』のインタビューで指導方針を語っている。「選手たちが毎朝、練習に行くのが楽しみになるようにしたい。選手に『この監督と一緒ならいつも楽しく、何かを学べる』と感じてほしい」。カップ戦制覇も夢ではない。
リールからミュンヘン、そしてニースへ：ダンテのヨーロッパでのキャリアの足取り
期間 クラブ 2004年から2006年 OSCリール 2006年～2007年 ロイヤル・シャルルロワ 2007年～2009年 スタンダール・リエージュ 2009年～2012年 ボルシア・メンヒェングラートバッハ 2012年～2015年 FCバイエルン 2015年～2016年 VfLヴォルフスブルク 2016年～ OGCニース