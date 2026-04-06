あるブンデスリーガのクラブがすでに虎視眈々と狙っているようだ：VfBシュトゥットガルトのデニズ・ウンダフが提示した史上最高額の年俸要求が明らかになった

万が一、予想に反してウンダフとの合意に至らなかった場合、国内外を問わず、すでに多くのクラブが獲得に名乗りを上げているとされる。 交渉が決裂した場合に獲得を狙っているとされるのはバイエル・レバークーゼンだ。特にウンダフの契約は2027年に満了するため、来年1月にも移籍金なしで移籍する交渉が可能になる可能性がある。一方、FCバイエルン・ミュンヘンは関心を示していない。

公式戦39試合で36ゴールに関与しているウンダフは、今シーズン、欧州のトップリーグにおいて最高の得点源の一人となっている。 ハリー・ケイン（1試合あたり1.33得点）、キリアン・エムバペ（1.22）、マイケル・オリゼ（1.1）、ルイス・ディアス（1.03）だけが、この29歳の選手よりも得点力が高い。それにもかかわらず、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督が彼を「切り札」と見なしていることは、最近大きな議論を巻き起こした。

これまでの話し合いは、チームにおけるウンダフの重要性を踏まえて、敬意を払い前向きな形で進められているという。しかし、金銭面については、双方にとって満足のいく条件をまとめる前に、さらなる協議が必要となっている。