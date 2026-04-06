スカイの報道によると、ウンダフは残留の条件として大幅な給与アップを要求しているという。彼は現在、年俸450万ユーロでクラブ内でもトップクラスの高給取りだが、600万ユーロへの引き上げが検討されている。
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あるブンデスリーガのクラブがすでに虎視眈々と狙っているようだ：VfBシュトゥットガルトのデニズ・ウンダフが提示した史上最高額の年俸要求が明らかになった
まさに衝撃的だ。シュトゥットガルトが選手にこれほどの年俸を支払ったことはかつてない。しかし、この条件での合意が成立しないとは限らない。第一に、ウンダフはシュトゥットガルトで絶対的な人気者であり、今シーズンもピッチ上で卓越したパフォーマンスを見せている。 また、セバスティアン・ホーネス監督とスポーツディレクターのファビアン・ヴォルゲムート体制下での好調ぶり以来、VfBは高額な移籍金を躊躇しなくなっている。
過去数回の夏の移籍市場において、VfBは過去最高額となる5件の移籍をすべて成立させた。ビラル・エル・カヌースは、来シーズンに向けた買い取り義務条項が適用されるグライフェンに続き、次の大型補強となる。報道によると1800万ユーロで獲得され、クラブ内ランキングで3位に位置することになる。 ランキングのトップに立つのはウンダフだ。長きにわたる交渉の末、2024/25シーズンに向けてブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンから約2700万ユーロでネッカー川沿いのクラブへ完全移籍した。それ以前は、シーガルズから1年間のレンタル移籍でプレーしていた。
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バイエル・レバークーゼン、デニズ・ウンダフ獲得に向け動きを見せている模様
万が一、予想に反してウンダフとの合意に至らなかった場合、国内外を問わず、すでに多くのクラブが獲得に名乗りを上げているとされる。 交渉が決裂した場合に獲得を狙っているとされるのはバイエル・レバークーゼンだ。特にウンダフの契約は2027年に満了するため、来年1月にも移籍金なしで移籍する交渉が可能になる可能性がある。一方、FCバイエルン・ミュンヘンは関心を示していない。
公式戦39試合で36ゴールに関与しているウンダフは、今シーズン、欧州のトップリーグにおいて最高の得点源の一人となっている。 ハリー・ケイン（1試合あたり1.33得点）、キリアン・エムバペ（1.22）、マイケル・オリゼ（1.1）、ルイス・ディアス（1.03）だけが、この29歳の選手よりも得点力が高い。それにもかかわらず、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督が彼を「切り札」と見なしていることは、最近大きな議論を巻き起こした。
これまでの話し合いは、チームにおけるウンダフの重要性を踏まえて、敬意を払い前向きな形で進められているという。しかし、金銭面については、双方にとって満足のいく条件をまとめる前に、さらなる協議が必要となっている。
デニズ・ウンダヴ：2025/26シーズンのVfBシュトゥットガルトにおける成績データ
公式戦 得点 アシスト 39 23 13