あるクラブが具体的なオファーを提示したため、ロベルト・レヴァンドフスキのバルセロナでの将来は不透明だ。

新契約にサインすればポーランド人FWは減給を受け入れる必要があるが、金銭面で交渉が決裂する可能性は低い。

一方、MLSのシカゴ・ファイアはレヴァンドフスキの代理人に最初の正式オファーを送ったと報じられた。同クラブは元バイエルン選手シュヴァインシュタイガーの古巣で、レヴァンドフスキはシーズン終了後すぐにバルセロナでプレーできる。

サウジアラビアやイタリアのクラブも依然として関心を示しており、最近はACミランやユヴェントス・トリノがレヴァンドフスキと関連付けられている。