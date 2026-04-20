スカイ・スポーツによると、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長はレヴァンドフスキの代理人ピニ・ザハヴィ氏と会談し、2027年までの契約延長を示唆した。
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あるクラブが具体的なオファーを提示したため、ロベルト・レヴァンドフスキのバルセロナでの将来は不透明だ。
新契約にサインすればポーランド人FWは減給を受け入れる必要があるが、金銭面で交渉が決裂する可能性は低い。
一方、MLSのシカゴ・ファイアはレヴァンドフスキの代理人に最初の正式オファーを送ったと報じられた。同クラブは元バイエルン選手シュヴァインシュタイガーの古巣で、レヴァンドフスキはシーズン終了後すぐにバルセロナでプレーできる。
サウジアラビアやイタリアのクラブも依然として関心を示しており、最近はACミランやユヴェントス・トリノがレヴァンドフスキと関連付けられている。
レヴァンドフスキは依然としてバルセロナから注目されている。
このフォワードは最近、去就について沈黙を守っている。3月初めにはバルサ残留も移籍も可能性があると語っただけだ。「分からない。直感に従う必要があるから。 現時点では50％も確信が持てないので、何も言えない。まだ時期尚早だ。」
ハンス・フリック監督の下、レヴァンドフスキは引き続き定期的に出場し、スタメンも務める。40試合で2000分超出場し、17ゴール3アシストは十分に評価に値する。