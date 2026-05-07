「あり得ない」――バイエルン・ミュンヘンでの「衝撃的な」チャンピオンズリーグ敗退にもかかわらず、ハリー・ケインがプレミアリーグに復帰する可能性はないと、元プレミアリーグのスター選手が語る

準決勝敗退でケインはトロフィーを逃し、個人タイトルにも黄信号が灯った。今季55得点を挙げた元トッテナムFWはバロンドールの最有力候補だったが、バイエルンのPSG敗退で2025年受賞者のウスマン・デンベレやデクラン・ライスに主導権を奪われた。

アグボンラホールは「ケインはバロンドールを逃すことを気にしているはずだ。彼はそういうタイプの選手だからね」と語った。 試合後の彼の表情を見れば、準決勝に進めなかったことに打ちのめされているのが明らかだった。それでも、そのことも彼の頭にあるはずだ。もし彼がチャンピオンズリーグを制し、今シーズンの活躍とゴール数、さらにワールドカップでの好成績を加えていれば、間違いなく彼のものになっていただろう」