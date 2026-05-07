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「あり得ない」――バイエルン・ミュンヘンでの「衝撃的な」チャンピオンズリーグ敗退にもかかわらず、ハリー・ケインがプレミアリーグに復帰する可能性はないと、元プレミアリーグのスター選手が語る
アグボンラホール、ケインのプレミアリーグ復帰を否定
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バロンドールの望みは、今や風前の灯だ
準決勝敗退でケインはトロフィーを逃し、個人タイトルにも黄信号が灯った。今季55得点を挙げた元トッテナムFWはバロンドールの最有力候補だったが、バイエルンのPSG敗退で2025年受賞者のウスマン・デンベレやデクラン・ライスに主導権を奪われた。
アグボンラホールは「ケインはバロンドールを逃すことを気にしているはずだ。彼はそういうタイプの選手だからね」と語った。 試合後の彼の表情を見れば、準決勝に進めなかったことに打ちのめされているのが明らかだった。それでも、そのことも彼の頭にあるはずだ。もし彼がチャンピオンズリーグを制し、今シーズンの活躍とゴール数、さらにワールドカップでの好成績を加えていれば、間違いなく彼のものになっていただろう」
イングランドのワールドカップ出場のチャンス
チャンピオンズリーグでの夢は今年も叶わなかった。しかし、今夏のワールドカップがバロンドール獲得への最後のチャンスだ。アグボンラホール氏とドイツのサッカー専門家ラファエル・ホニグシュタイン氏は、ケインの受賞の可能性は、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表での活躍にかかっているとの見解で一致している。
ホニグシュタインはtalkSPORTでこう補足した。「イングランド代表で優勝しなければバロンドールは難しい。だがケインは自己中心的なストライカーではなく、バイエルンと自分のためにトロフィーを欲しかった。だから失望したのだ」。
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バイエルンのプロジェクトに尽力
ホニグシュタインはケインのバイエルン退団説を否定し、「彼の当面の未来はバイエルンにある。来シーズン以降も、バイエルンが契約を更新すれば彼は残留するだろう」と結んだ。
2023年の加入以来、ケインは公式戦144試合で140得点33アシストを記録。世界屈指のストライカーとしての地位を確立した。 バイエルンではすでにブンデスリーガ2回、DFLスーパーカップ1回の優勝を果たしており、次なるタイトルも射程圏内だ。5月23日のDFBポカール決勝シュトゥットガルト戦でもトロフィー獲得のチャンスがある。