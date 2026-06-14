「あり得ない話」：FCバイエルン、トップスターの引き取り手が見つからないと報じられる

デイヴィスは2025年2月、2030年までの契約延長で数千万ユーロの契約金を受け取った。しかしクラブは現在、彼を放出して移籍金を獲得したい考えだ。当時カナダ人選手に提示された年俸が問題となっている。

昨季は負傷が相次ぎ、左SBではスタニシッチやゲレイロが代役を務めた。数日前にはカナダ代表のW杯初戦も欠場している。