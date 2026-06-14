『キッカー』誌によると、カナダ代表デイヴィスの高年俸が移籍の障害になっている。同誌は「市場はほとんどない」と結論付ける。彼はFCBで年間最大2000万ユーロを得ているとされる。 世界最高峰の左SBとされるヌノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）でも年俸約1400万ユーロであることを踏まえると、「この額を受け入れるクラブはほとんどない」と同誌。そのため、デイヴィスの移籍は「ほぼ不可能」と結論づけている。
Getty Images
翻訳者：
「あり得ない話」：FCバイエルン、トップスターの引き取り手が見つからないと報じられる
バイエルン・ミュンヘンはアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウンを獲得間近で、その移籍金は5000万ユーロ超と報じられている。この新左サイドバックはデイヴィスと直接比較しても上回るとされ、ワールドカップ期間中に正式決定の見込みだ。
- Getty Images Sport
アルフォンソ・デイヴィスは怪我に悩んでいます。
デイヴィスは2025年2月、2030年までの契約延長で数千万ユーロの契約金を受け取った。しかしクラブは現在、彼を放出して移籍金を獲得したい考えだ。当時カナダ人選手に提示された年俸が問題となっている。
昨季は負傷が相次ぎ、左SBではスタニシッチやゲレイロが代役を務めた。数日前にはカナダ代表のW杯初戦も欠場している。
2025/26シーズンのアルフォンソ・デイヴィスの成績：
ゲーム： 23 出場時間： 841 得点: 1 アシスト： 5