「あり得ない活躍」…エムバペがレアル・マドリードの威信を打ち砕く

レアル・マドリードでは、キリアン・エムバペがスタメンに復帰して以来、チームパフォーマンスと成績が低下。クラブ内部では、その影響を巡る議論が高まっている。

直近3試合で先発したチームは勝利がなく、戦術への適応を疑問視する声も。

スペイン紙『スポルト』はレポートで、彼がチーム戦術に与える悪影響を指摘した。