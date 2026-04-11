「あり得ない活躍」…エムバペがレアル・マドリードの威信を打ち砕く

レアル・マドリードでは、キリアン・エムバペがスタメンに復帰して以来、チームパフォーマンスと成績が低下。クラブ内部では、その影響を巡る議論が高まっている。
直近3試合で先発したチームは勝利がなく、戦術への適応を疑問視する声も。
スペイン紙『スポルト』はレポートで、彼がチーム戦術に与える悪影響を指摘した。
レアル・マドリードでは、キリアン・エムバペがスタメンに復帰して以来、チームパフォーマンスと成績が低下。クラブ内部では、その影響を巡る議論が高まっている。
直近3試合で先発したチームは勝利がなく、戦術への適応を疑問視する声も。
スペイン紙『スポルト』はレポートで、彼がチーム戦術に与える悪影響を指摘した。
同紙によると、ムバッペが先発に復帰して以降、レアル・マドリードは2敗1分で未勝利。ファンには不安が広がっている。
さらに問題なのは個人成績で、直近7試合で1得点のみ。世界屈指のストライカーの地位に見合う数字ではない。
直近4試合の先発では3敗1分け。ビッグマッチで決定機を逃したこともあり、批判は強まる一方だ。
皮肉なことに、今季レアル・マドリードが最も輝いた時期の一つは、ムバッペが負傷で欠場していた頃だった。
その期間、チームはマンチェスター・シティ、エルチェ、アトレティコ・マドリードとのダービーで力強いプレーを見せ、バランスが取れたサッカーを展開した。ファンはすべてのタイトルを争える希望を取り戻した。
結果は完璧ではなかったものの、彼のいないほうがチームパフォーマンスは説得力があった。
同紙は、ムバッペに対する主な批判として、今後数年間レアル・マドリードの攻撃を牽引するはずのヴィニシウス・ジュニアとの連携不足を挙げた。
ピッチ外では仲が良いものの、試合では連携が不足。2人が同じスペースに入り、攻撃の効率を下げているという。
また、ボールキープや個人プレーを重視するエムバペのスタイルは、攻撃のリズムを鈍らせることもあり、チーム戦術と噛み合わない。
同紙は、ムバッペの存在が攻撃陣だけでなくチーム全体に影響し、彼のプレースタイルが戦術変更を強いてチームのバランスを崩していると指摘した。
さらに彼は守備の役割が限定的で、特に大一番ではチームメイトに負担を強いていると指摘した。
こうした事態が繰り返され、一部のサポーターは「エムバペがいるとチームが最高のパフォーマンスを発揮できない」と考えるようになっている。わずか2年前までは想像もできなかったことだ。
「猿呼ばわりされ、死んだような気分だった」とムバッピ。ハキミとのワールドカップの思い出を語った。
一方、レアル・マドリードの攻撃陣は「240ゴールを決めても我々の心には入らない」と痛烈に批判した。