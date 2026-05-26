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Adhe Makayasa

翻訳者：

「ありがとう」――ウェストハム降格で、アルフォンソ・アレオラの妻マリオン・ヴァレットがグラハム・ポッターとヌノ・エスピリト・サントに皮肉

アルフォンス・アレオラ
ウェストハム
プレミアリーグ
ヌーノ・エスピリト・サント
グレアム・ポッター

ウェストハム・ユナイテッドのGKアルフォンス・アレオラの妻が、クラブの降格を受け、ヌノ・エスピリト・サントとグラハム・ポッターの両監督をSNSで痛烈に批判した。マリオン・ヴァレットは、ハマーズの降格はこの2人の責任だと主張し、夫がフランス代表から外れたのはロンドン・スタジアムでの扱いが原因だと指摘した。

  • ウェストハムがチャンピオンシップへ降格

    プレミアリーグ14年目のシーズン最終日、ウェストハムはリーズに3-0で勝った。しかしトッテナムがエバートンに1-0で勝利したため、残留まで2点届かず降格が決定した。 talkSPORTによると、この降格でヌノ監督は解任される見込みで、契約条項によりクラブは補償金を支払わずに解任できるという。

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  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-NOTTINGHAM FORESTAFP

    ヴァレット、降格に激怒

    就任発表直後、ヴァレットはインスタグラムに投稿。現監督と前任者を激しく批判した。デビッド・モイーズ監督時代の欧州制覇から転落したチームについて、彼女は過去の写真に「トロフィーから降格へ。シーズン序盤のポッター、終盤のヌノ、ありがとう」と添えた。

  • チーム選考に批判が殺到

    アレオラは8月にポッター監督に控えに降格された。ヌノ監督が一時先発に復帰させたが、度重なるミスで1月に再びベンチへ。ヴァレットは夫のリーグトップのセーブ率を示し、チーム内のコミュニケーション不足を指摘した。

    彼女は「シーズン序盤に理由なくベンチに下げられ、悪いスタートを切った。その後20試合に出場しても、突然『申し訳ないが先発できない』と言われた。理由を聞くと『特にはないが、ごめん』とだけだった」と綴った。

  • West Ham United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    不透明な未来

    フランス代表のディディエ・デシャン監督は、このベテランGKをワールドカップ代表から外し、マイク・マイニャン、ロビン・リッサー、ブリス・サンバを選んだ。この決定に家族は怒り心頭だ。ヴァレットは「今年のワールドカップはない。ありがとう、ヌノ監督」と締めくくった。

    アレオラは1月31日のチェルシー戦以来プレミアリーグで出場がなく、契約残り1年ながらクラブの再建期と重なり去就は不透明だ。