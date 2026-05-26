「ありがとう」――ウェストハム降格で、アルフォンソ・アレオラの妻マリオン・ヴァレットがグラハム・ポッターとヌノ・エスピリト・サントに皮肉

アレオラは8月にポッター監督に控えに降格された。ヌノ監督が一時先発に復帰させたが、度重なるミスで1月に再びベンチへ。ヴァレットは夫のリーグトップのセーブ率を示し、チーム内のコミュニケーション不足を指摘した。

彼女は「シーズン序盤に理由なくベンチに下げられ、悪いスタートを切った。その後20試合に出場しても、突然『申し訳ないが先発できない』と言われた。理由を聞くと『特にはないが、ごめん』とだけだった」と綴った。