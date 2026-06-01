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Cristiano Ronaldo Rodrygo Real MadridGetty/GOAL
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

「ありがとう、アイドル！」――ロドリゴがレアル・マドリードのレジェンド、クリスティアーノ・ロナウドから夢のようなサイン入りプレゼントを受け取る

レアル・マドリー
ラ・リーガ
クリスティアーノ・ロナウド
ロドリゴ

レアル・マドリードのFWロドリゴは、長年のアイドルであるクリスティアーノ・ロナウドから特別な贈り物を受け取り、その感動の瞬間をフォロワーと共有した。膝の怪我で離脱中のブラジル人選手に、ポルトガル代表のレジェンドから応援メッセージが届いた。

  • 回復への伝説的な一歩

    ロドリゴはかねてよりロナウドを尊敬し、代表的な「シウ」パフォーマンスを真似たり、アル・ナスル主将を最大の目標と語ったりしてきた。リハビリ中の23歳は、自身が史上最高と仰ぐスターからの温かい贈り物に感動した。

    この日、ロドリゴは公式Xにロナウドから贈られた直筆サイン入りアル・ナセルジャージを公開。ジャージには「ロドリゴへ、ハグを」と記されていた。ロドリゴは投稿に「ありがとう、アイドル！クリスティアーノ」と綴り、喜びを共有した。



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  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    2026年ワールドカップ出場を逃した悔しさ

    ロドリゴは3月上旬、ラ・リーガのヘタフェ戦で右足前十字靭帯と外側半月板を断裂。回復には10～12か月かかり、今シーズンは絶望的だ。

    このけがはブラジル代表にも打撃となり、ロドリゴは北米開催のワールドカップ出場を逃した。ロナウドのメッセージは、長期離脱する彼を励ます目的だった。

  • ロドリゴ、ロナウドのシュートミスを悔やむ

    CR7はレアル・マドリードを離れ、ユヴェントスへ移籍した。ロドリゴもその夏スペイン行きが決まったが、18歳になるまで移籍は成立せず、マドリード到着時にはロナウドはすでに去っていた。

    ロドリゴはこれを今も悔やんでいる。ブラジルのYouTubeチャンネル「Lives do Jon」に彼は語った。「クリスティアーノ・ロナウドとプレーしたかった。彼は僕のロールモデルだから、残念だ。ずっと尊敬してきた」。

  • Ronaldo MessiGetty Images/GOAL

    ロナウド、史上6度目のワールドカップ出場へ準備中。

    ロドリゴがベンチに退く一方、41歳のクリスティアーノ・ロナウドは衰えを知らない。元レアル・マドリードのレジェンドは6度目のワールドカップ出場へ最終調整中だ。実現すればリオネル・メッシ、ギジェルモ・オチョアに続き史上3人目の快挙となる。

    ポルトガルはグループKに入り、6月17日にコンゴ民主共和国と初戦、23日にウズベキスタン、27日にコロンビアと対戦する。