「ありがとう、アイドル！」――ロドリゴがレアル・マドリードのレジェンド、クリスティアーノ・ロナウドから夢のようなサイン入りプレゼントを受け取る

ロドリゴはかねてよりロナウドを尊敬し、代表的な「シウ」パフォーマンスを真似たり、アル・ナスル主将を最大の目標と語ったりしてきた。リハビリ中の23歳は、自身が史上最高と仰ぐスターからの温かい贈り物に感動した。

この日、ロドリゴは公式Xにロナウドから贈られた直筆サイン入りアル・ナセルジャージを公開。ジャージには「ロドリゴへ、ハグを」と記されていた。ロドリゴは投稿に「ありがとう、アイドル！クリスティアーノ」と綴り、喜びを共有した。







