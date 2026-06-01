Getty/GOAL
翻訳者：
「ありがとう、アイドル！」――ロドリゴがレアル・マドリードのレジェンド、クリスティアーノ・ロナウドから夢のようなサイン入りプレゼントを受け取る
回復への伝説的な一歩
ロドリゴはかねてよりロナウドを尊敬し、代表的な「シウ」パフォーマンスを真似たり、アル・ナスル主将を最大の目標と語ったりしてきた。リハビリ中の23歳は、自身が史上最高と仰ぐスターからの温かい贈り物に感動した。
この日、ロドリゴは公式Xにロナウドから贈られた直筆サイン入りアル・ナセルジャージを公開。ジャージには「ロドリゴへ、ハグを」と記されていた。ロドリゴは投稿に「ありがとう、アイドル！クリスティアーノ」と綴り、喜びを共有した。
- Getty Images Sport
2026年ワールドカップ出場を逃した悔しさ
ロドリゴは3月上旬、ラ・リーガのヘタフェ戦で右足前十字靭帯と外側半月板を断裂。回復には10～12か月かかり、今シーズンは絶望的だ。
このけがはブラジル代表にも打撃となり、ロドリゴは北米開催のワールドカップ出場を逃した。ロナウドのメッセージは、長期離脱する彼を励ます目的だった。
ロドリゴ、ロナウドのシュートミスを悔やむ
CR7はレアル・マドリードを離れ、ユヴェントスへ移籍した。ロドリゴもその夏スペイン行きが決まったが、18歳になるまで移籍は成立せず、マドリード到着時にはロナウドはすでに去っていた。
ロドリゴはこれを今も悔やんでいる。ブラジルのYouTubeチャンネル「Lives do Jon」に彼は語った。「クリスティアーノ・ロナウドとプレーしたかった。彼は僕のロールモデルだから、残念だ。ずっと尊敬してきた」。
- Getty Images/GOAL
ロナウド、史上6度目のワールドカップ出場へ準備中。
ロドリゴがベンチに退く一方、41歳のクリスティアーノ・ロナウドは衰えを知らない。元レアル・マドリードのレジェンドは6度目のワールドカップ出場へ最終調整中だ。実現すればリオネル・メッシ、ギジェルモ・オチョアに続き史上3人目の快挙となる。
ポルトガルはグループKに入り、6月17日にコンゴ民主共和国と初戦、23日にウズベキスタン、27日にコロンビアと対戦する。