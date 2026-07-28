2026年ワールドカップは、ほぼ幕を閉じた。もちろん大会自体は1週間以上前に終わっているが、余韻はいまだに残っている。ワールドカップとはそういうものだ。記憶の中に漂い、完全にかみ砕くまでに少し時間がかかる。特に48チーム制の今大会は、いくつものストーリーラインが落ち着くまで時間を要する。

もちろん、今大会で最大のテーマは、そのあまりにもアメリカ的な側面だった。物流、チケット、さらには政治に至るまで、アメリカ開催の大会が本当に機能するのかという疑問は数多くあった。しかし、FOXで大会を深く取材したジェニー・タフトは、これは成功以外の何物でもなかったと断言する。

「私はこれまで6度のワールドカップを取材してきました。それは自分でも驚きですし、あらゆる意味で光栄なことです。アメリカでの大会は特別でした。ロシアにも印象的な点はありましたし、カタールにも、何を期待すべきか本当に分からなかった場所でしたが、見どころはありました。でも、ここアメリカで開催されたことは信じられないほど素晴らしくて、想像していた以上でした」と彼女はGOALに語っている。

タフトは、他の多くの人にはない形でその場にいた。アメリカ人リポーターである彼女は、アメリカ男子代表の戦いを徹底的に追い、その浮き沈みを通してチームを記録し続ける存在だった。

「あのチームは本当に結束が強かったと思います。ワールドカップで最もつらいのは、スペインを除けば誰にとっても終わりが来ることです。だから、（アメリカ男子代表が）敗れて突然終わってしまった時は、このグループが歩んできた特別な道のりがあっただけに、とても悲しく感じました。本当にあっけなく終わってしまうんです。スタッフもすごく結束していました。彼らにはカルチャーがありました」とタフトは付け加えた。

そして、ベルギーに敗れて大会を去ることになると、彼女は別の場所へと目を向けた。タフトはフランス代表も取材し、決勝でも現場から見解を伝えた。

「2018年から彼らとは少し関係があったので、また会えたのはよかったですし、リポーターとしてチームの周辺にいることを彼らも信頼してくれていると感じられたのはうれしかったです」と、フランス代表の取材について話している。

タフトにとって、それはジャーナリストとしても、そしてサッカーマニアとしても、素晴らしい夏となった。そして彼女はそのすべてを、Mic'd Upの最新回で語った。これは、GOALがアナリスト、実況担当者、そのほかの識者の視点を通じて、アメリカ国内外のサッカー界の現状を掘り下げる連載企画である。

注：このインタビューは、簡潔さと明瞭さのために一部編集している。