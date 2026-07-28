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Jenny Taft GFXGOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

「あらゆる面で、ここでこのスポーツを前進させた」　FOXのジェニー・タフトがアメリカ代表の戦いぶり、カーボベルデの躍進、そしてワールドカップ後の米国におけるサッカーの成長を評価

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『Mic’d Up』：FOXのジェニー・タフトは、アメリカ代表の仲の良さを称賛し、ワールドカップは将来のサッカーファンを生み出すきっかけになり得ると強調した。

2026年ワールドカップは、ほぼ幕を閉じた。もちろん大会自体は1週間以上前に終わっているが、余韻はいまだに残っている。ワールドカップとはそういうものだ。記憶の中に漂い、完全にかみ砕くまでに少し時間がかかる。特に48チーム制の今大会は、いくつものストーリーラインが落ち着くまで時間を要する。

もちろん、今大会で最大のテーマは、そのあまりにもアメリカ的な側面だった。物流、チケット、さらには政治に至るまで、アメリカ開催の大会が本当に機能するのかという疑問は数多くあった。しかし、FOXで大会を深く取材したジェニー・タフトは、これは成功以外の何物でもなかったと断言する。

「私はこれまで6度のワールドカップを取材してきました。それは自分でも驚きですし、あらゆる意味で光栄なことです。アメリカでの大会は特別でした。ロシアにも印象的な点はありましたし、カタールにも、何を期待すべきか本当に分からなかった場所でしたが、見どころはありました。でも、ここアメリカで開催されたことは信じられないほど素晴らしくて、想像していた以上でした」と彼女はGOALに語っている。

タフトは、他の多くの人にはない形でその場にいた。アメリカ人リポーターである彼女は、アメリカ男子代表の戦いを徹底的に追い、その浮き沈みを通してチームを記録し続ける存在だった。

「あのチームは本当に結束が強かったと思います。ワールドカップで最もつらいのは、スペインを除けば誰にとっても終わりが来ることです。だから、（アメリカ男子代表が）敗れて突然終わってしまった時は、このグループが歩んできた特別な道のりがあっただけに、とても悲しく感じました。本当にあっけなく終わってしまうんです。スタッフもすごく結束していました。彼らにはカルチャーがありました」とタフトは付け加えた。

そして、ベルギーに敗れて大会を去ることになると、彼女は別の場所へと目を向けた。タフトはフランス代表も取材し、決勝でも現場から見解を伝えた。

「2018年から彼らとは少し関係があったので、また会えたのはよかったですし、リポーターとしてチームの周辺にいることを彼らも信頼してくれていると感じられたのはうれしかったです」と、フランス代表の取材について話している。

タフトにとって、それはジャーナリストとしても、そしてサッカーマニアとしても、素晴らしい夏となった。そして彼女はそのすべてを、Mic'd Upの最新回で語った。これは、GOALがアナリスト、実況担当者、そのほかの識者の視点を通じて、アメリカ国内外のサッカー界の現状を掘り下げる連載企画である。

注：このインタビューは、簡潔さと明瞭さのために一部編集している。

  • usmnt Getty Images

    USMNTの夏に向けて

    GOAL：ひと段落した今、USMNTのこの夏をどう見ているか。成功だったのか。それとも少し期待外れだったのか。今ならどう表現するか。

    タフト：このことについては本当によく考えたが、ほとんど相反する2つのことが同時に成り立つと思っている。

    チーム全体として見れば、国中の人たちを味方につけ、熱狂させたと言える。私の母や友人たち、知っている人みんなが、これまでにはなかったような形で私にU.S. Soccerのことをメッセージしてきた。だから、その点は成功だったと言える。競技面での前進もあったし、みんなで「Country Roads」を歌い、スタジアムに駆けつけたファンもいた。U.S. Soccerはずっとああいう瞬間、ああいう後押しを待っていたのだと思うし、本当に素晴らしかった。本当にそうだった……座って「Country Roads」を聴き、マウリシオ・ポチェッティーノの名前をファンがチャントし、本人も少し感極まっている。そういう光景がどれだけ特別か、頭から離れなかった。ワールドカップの感情、その大会が持つ意味は切り離せない。

    あのチームは本当に結束の強い集団だったと思う……「雰囲気がいい」と記者が言い過ぎることはある。自分でも言い過ぎている気がしていたが、それでも本当にそれだけ良かった。選手たちは本当に、本当にお互いのことが好きだった。互いを中心に回っていたし、互いを信じていた。本当に特別なことだった。だからこそ、それが非常にポジティブだった一方で、あの負け方には大いに失望していいし、彼ら自身もそれを分かっている。

    あれは恥ずべき敗戦だったし、あの選手たちが長い間それを引きずるだろうと思う。それでも、あらゆる意味でこのアメリカでこのスポーツを前に進めたと思うかと問われれば、答えはイエスだ。私はちょうど今、この町を歩いてきたが、子どもたちが本当にたくさんのユニフォームを着ているのを見た。それもアメリカ代表のユニフォームだけではない。あれは本当にすごいことだ。以前よりも、そうした変化を強く意識しているのかもしれない。2026年の夏の一部だったと言えるなんて、本当に信じがたいことだ。

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    米国におけるサッカーにとって、それが何を意味したのか

    GOAL：特に今のアメリカにとって、少し人々を一つにする力が必要だったかもしれない中で、国全体の後押しがあったことはどれほど重要だったと思うか？

    TAFT：重要だったと思うし、世界中から来たファンがアメリカに来て、この国を心から好きになってくれたことを、私たちはみんな本当に誇りに思っていいと思う。それはすごく新鮮だった。ボストンの友人たちから「スコットランドのファンのこと聞いた？」と言われて、「もちろん！」と返したのも印象的だった。

    あらゆるミームが大好きだった。これまでサッカーを一度も見たことがなかった友人たちが、アーリング・ハーランドの写真を私に送ってきたのも楽しかった。全部が好きだった。世界中のファンがアメリカに来て、アメリカを好きになって、ランチドレッシングを母国に持ち帰る。そういうミームはみんなもう見たと思うけど、それって本当に美しいことだと思う。

    GOAL：ファンからああした熱量や一体感が生まれることは予想していたか？

    TAFT：予想していた。始まってしまえばそうなると思っていた。ただ、初日を迎えるまではずっと、「これはいつ始まるんだ？　いつこの列車は動き出すんだ？」という感覚だった。私はカタールでアルゼンチンのファンが街を席巻するのを見ていたし、あの熱気が来ることはみんな分かっていたと思う。実際、驚くほど素晴らしい形で勢いが増していったし、視聴者数で記録が生まれたことも本当にうれしかった。人々が最高の形でサッカーに熱狂しているのを見て、とてもワクワクした。

    それに、Fox Sportsが作り上げたものも本当に誇らしく思う。ワールドカップでは、カメラの前に立つ仕事もそうだけど、舞台裏にも素晴らしい同僚がたくさんいて、彼らも6週間家族と離れ、信じられないような長時間働いていた。そして104試合というのは、とてつもないことだ。Foxは大きなイベントが大好きだけど、104試合という数字は口にするだけでもなかなか実感できないほどだし、移動するセットの数も含めて、実現させるために本当に多くの人が関わっていた。私たちが最終的に作り上げたものを、そしてこのワールドカップを体験する上で、視聴者が求めていたものを願わくはすべて届けられたその完成形を、みんなで誇りに思えることがうれしい。


  • Cape Verde fansGetty

    拡大フォーマットについて

    GOAL：48チーム制のワールドカップは機能したと思うか。今はどう見ているか？

    TAFT：機能したと思う。つまり、カーボベルデはそれが機能した完璧な例のような存在だ。ワシントンD.C.で行われたワールドカップの組み合わせ抽選会で代表監督に会ったのを覚えているが、その人はただそこにいられることを喜んでいた。広報担当者は友人のような感じだったと思うし、「私たちを見てくれ！」という感じで、この大会における素晴らしいストーリーになった。FIFAワールドカップ2026のカーボベルデを、私たちはみんな記憶することになるだろう。

    それに、予測できないこともある。ワールドカップではいつだって驚くような出来事や物語があり、信じられないような鮮烈なブレイクを果たす選手たちも現れる。何が見られるのか分からなかったこと、そして実際には想像をはるかに上回るものを得られたことが私は好きだ。

    GOAL：お気に入りのストーリーラインはあったか。あるいは、取材していて最も楽しかった話題は？

    TAFT：やはりカーボベルデを思い浮かべずにはいられない。キュラソーも、彼らの信仰やキリスト教の歌も印象的だった。マーク・マッケンジーとアメリカ代表の祈りを見るのも、とても良かった。

    これは一つの例として残っていくし、将来多くのアスリートからも「まあ、あの夏にあれを見ていたのを覚えているよ」といった話を聞くことになるだろう。だから私にとってはそれがすごくいいことなんだ。フランス代表の周りにいられたのも楽しかった。2018年から少し関係があったからだ。だから再会できたのはよかったし、記者としてチームの周りにいることを彼らも実際に信頼してくれていたと感じられたのも良かった。それは私にとって大きな意味があったし、フランス代表とのそうした関係を続けられたことは本当に大きかった。負けたのは残念だったが、最終的にスペインがどれほど良く見えたかを考えれば、とても納得できることだったと思う。

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  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    ワールドカップのレガシーについて

    GOAL：最後に、このワールドカップのレガシーについてはどう考えているか。10年後、20年後、あるいは50年後に振り返ったとき、何が残ると思うか？

    タフト：そのレガシーがどれほど大きいのか、今の時点ではまだ分かっていないのではないかと思う。将来、多くの素晴らしいアスリートたちに道を開き、舞台を整えた夏として記憶されることになるはずだ。本当に、まだ分からない。ただ、Fox TVで自分たちが成し遂げたことを誇りに思っている。レガシーが何なのかは、まだ言葉で表すのも難しい。それでも、この出来事にみんなでほんの少しでも関われたことをとても誇りに思っている。