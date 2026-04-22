火曜日の夜、ブルーズはプレミアリーグでまたも0－3（前半0－1）でブライトンに敗れ、5連敗となった。
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「あらゆる点で許しがたい」。チェルシーFCの監督が、歴史的連敗を受けた選手たちを痛烈に批判した。
このような連敗は1912年以来初めてだ。BBCは「タイタニック号が沈没した年」と伝えた。ブライトンは3ポイントを奪取し、チェルシーを抜き6位に浮上。準決勝進出のアストン・ヴィラがヨーロッパリーグを制すれば、この順位でもチャンピオンズリーグ出場権を得る可能性がある。
試合後、ローゼニオール監督は怒りを露わにした。スカイ・スポーツのインタビューでは「弁解の余地のないパフォーマンスだ。あらゆる面で許しがたい。深く失望している。その姿勢は許容できない。何度も選手を擁護してきたが、今夜のプレーには価値がない」と語った。
続けて「何かが劇的に変わらなければならない。責任は私が取る。しかし今夜の試合を見た後では、選手たち自身も鏡で自分たちのパフォーマンスを直視すべきだ。戦術を語る前に基本がある。このような状況を擁護し続けることはできない」と語った。
「嘘をついて何事もなかったかのように続けるわけにはいかない。率直に言って、今日の試合は一切許容できない」と締めくくった。
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チェルシーは前半、ブライトン戦で消極的なサッカーを展開した
ブライトンの得点は、パスカル・グロスのコーナーキックからフェルディ・カディオグル（3分）、ジャック・ヒンシェルウッド（56分）、途中出場のダニー・ウェルベック（90+1分）が挙げた。54分にはマルク・ククレラが自陣ペナルティエリアでクリアした際、ハンドの判定でPKを得る可能性もあった。 しかしその直前、ブライトンの2点目を導くカウンター前にはヤンクバ・ミンテのハンドがあった。
チェルシーは主将リース・ジェームズやコール・パーマー、ジョアン・ペドロを欠き、5バックを採用したものの消極的な展開が続いた。30分時点ではシュート7対0、ペナルティエリア内ボール支配15対1とブライトンが圧倒した。
ヒュルツェラーはイングランド人監督との10試合で無敗を維持。この記録を超えるのは、ブラジル代表元監督スコラーリ（チェルシーで11試合）だけだ。