ハンブルガーSVに動きが出ている。2017年1月にアンドレ・ハーンを獲得した際、ボルシアMGに600万ユーロを支払って以来、この夏ほど新戦力の獲得に多額の資金を投じたことはなかった。
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あらゆるサッカー選手のステレオタイプを打ち破る！ HSVがブンデスリーガで最も異色のプロを獲得した
しかもそれが2人だ。25歳のデンマーク人アルベルト・グロンベクには470万ユーロを投じた。昨年1月に始まったレンタル移籍を経て、スタッド・ランスから完全移籍で加入した。さらに同じくフランスからマルタン・アドリーヌも獲得。下部組織時代にパリ・サンジェルマンでプレーした22歳を、HSVはリーグ・アン昇格組のESTACトロワから400万ユーロで引き入れた。
「中盤のどこでも起用でき、非常に強度があり、それでいて深みもある彼を楽しみにしている。彼はスピードだけでなく、走ることや動くことへの意欲でも違いを生み出せる」と、メルリン・ポルツィン監督はフランスU-20代表で8試合に出場したこの選手について語った。昨季は2部で36試合に出場し、11得点13アシスト（これを上回るアシスト数の選手はいなかった！）を記録して注目を集めた。リーグ・ドゥの年間最優秀選手候補にもノミネートされている。
「彼には、今の我々にまだないものがある。この強度と、デュエルを好む姿勢だ。サッカーが好きだという気持ちだけでなく、ハードワークでも自分を示せることだ」と、ポルツィン監督はさらに絶賛した。これらの言葉は、アドリーヌの人となりにも当てはまる。というのも、彼の加入によってHSVは、おそらくブンデスリーガでも最も異色のプロ選手を獲得したからだ。
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マルタン・アデリーヌは古巣トロワで演劇の授業を受けた。
一人っ子として育ったアデリーヌは、一般的にはサッカー選手の世界ではあまり結びつけられないような関心を持っている。例えば、映画や美術展、旅行を楽しむ。トロワでは演劇のレッスンも受けていた。「僕は生まれつきとても好奇心が強い。こうした活動への関心は、ある部分では自分の育ちに由来している。母はよく僕を旅に連れて行ってくれて、さまざまな文化や風景に触れる機会を与えてくれた」と、彼はかつてインタビューで語っていた。
アデリーヌはかつて、サッカー選手として生きる上で最も難しいのは孤独だと話していた。2018年に14歳でPSGのU-17へ移った際、最初の数カ月は大きな苦しみを味わった。パリの寄宿舎では、やめることを考えながら、浴室で泣いていたこともたびたびあった。
こうした経験に加え、数年後にスタッド・ランスで突然終わりを迎えた出来事があっても、最高レベルにたどり着きたいという彼のサッカーへの野心がくじかれることはなかった。だがその一方で、スポーツ以外の人生を意味あるもので満たすためには、自分自身で行動しなければならないということを、彼は少しずつ理解していった。
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マルタン・アデリーヌ、「サッカーというバブルから離れたい」
「まだ21歳ではあるけれど、だからといってフットボールにすべての情熱を注いでいるわけではない」と、彼は昨年語っていた。「視野を広げるために、異なる職業分野の人たちと交流するのが好きなんだ。内面のバランスを見つけ、フットボールという閉じた世界から距離を置き、人として成長していきたいと思っている」
トロワでの最初のシーズンを終えた後、アデリンは2025年6月、サッカーのない時間をバックパック旅行に充てることを決めた。友人たちがまだ学業に追われており、休暇を8月に予定していたこともその理由だった。
その後、アデリンは単身で旅に出た。「学生生活、つまり講義で教室の席に座るような時間を経験できなかったことにフラストレーションを感じていた。だからこう思ったんだ。海外で学校に通ってみたらどうだろう？ それが若い人たちと知り合うための確実な方法に思えた」と、彼はレキップに語った。
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マルタン・アデリーヌの旅路：セビージャからダブリンへ
その後、アデリーヌはセビージャへ向かい、そこで毎日9時から13時まで語学講座を受講した。問題は、若者が誰も参加していなかったことだ。「大学だと思っていたけど、それは勘違いだった。そこで一番仲が良かったのは50歳のドイツ人だったんだ。友情を育んで、一緒に街を見て回った」とアデリーヌは語った。
ほかの受講生たちとは、空き地のようなグラウンドで一緒にボールを蹴る機会もあった。ただ、なぜ自分がそれほどボール扱いに長けているのかについて、アデリーヌは口をつぐんだ。「型にはめられたくなかった。そうなると、ゆがんだイメージを持たれてしまうからね」
セビージャを後にした彼は、手荷物と小さなリュック、そして4着の服だけを持って、アイルランドの首都ダブリンへ向かった。アデリーヌが入ったのは、典型的な学生寮だった。机とベッド、シャワーがあるだけで、それ以上は何もなかった。「まさにそれを望んでいたんだ。学生たちには頭が下がるよ」と彼は語り、さらに語学講座に通った。
- PsnewZ
母親のおかげで新しいことにもオープンに
アデリーヌはいくつかの友情を築き、午後には観光に出かけた。「まるで宝探しのようだった。僕たちは強い感情を分かち合った。別れの時には涙が出そうだった。何か魔法のような体験をした気がした」と彼は振り返った。
その後は幼なじみとともに、思い立ってアイルランド南部を巡るロードトリップに出た。その後、いったんトロワに短く戻ったが、ほどなくしてアメリカ西部へ向かった。そこでアデリーヌは、25歳から37歳までの10人と一緒にスクールバスで各地を巡った。全員が自分より年上だったことについて、彼は「自分にとってはとても都合がよかった」と話した。なぜなら、「そうすればきっと深い会話ができると思ったからだ」。
こうした新しいことへの開かれた姿勢や、自分の快適な領域を離れることができるのは、母親のおかげだという。母親は消費財にお金を使うよりも、旅行に使うことを好んだ。そして息子と一緒に毎年3回の旅行をすることを目標にしていた。「ヨーロッパの首都を訪れ、夏にはアメリカ、カナダ、ナミビアへの大きな旅にも出かけました」とアデリーヌは語った。
- PsnewZ
マルタン・アドリーヌが、キャリアで初めてフランス国外となるHSVでプレーする。
HSVの新戦力が「人とのつながりを求める旅」と表現したその探求は、今後は新天地のロートホーゼンでも続いていく可能性が高い。アデリーヌにとって、フランス国外でプレーするのはキャリアで初めてとなる。母親も彼とともにハンブルクへ向かう。
本人は、サッカー場の外で積み重ねてきた経験もあって、順応はうまくいくと確信している。「郊外であれ、裕福な人々の世界であれ、自分はどんな環境にも適応できると分かっています」と語った。
マルタン・アドリーヌ：キャリア成績のデータ
期間 所属チーム 公式戦 得点 アシスト 2022-2024 スタッド・ランス 18 4 1 2023 AFロデーズ（レンタル） 8 0 0 2023-2024 FCアヌシー（レンタル） 23 2 3 2024-2026 ESTACトロワ 63 13 15 2026- ハンブルガーSV
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