しかもそれが2人だ。25歳のデンマーク人アルベルト・グロンベクには470万ユーロを投じた。昨年1月に始まったレンタル移籍を経て、スタッド・ランスから完全移籍で加入した。さらに同じくフランスからマルタン・アドリーヌも獲得。下部組織時代にパリ・サンジェルマンでプレーした22歳を、HSVはリーグ・アン昇格組のESTACトロワから400万ユーロで引き入れた。

「中盤のどこでも起用でき、非常に強度があり、それでいて深みもある彼を楽しみにしている。彼はスピードだけでなく、走ることや動くことへの意欲でも違いを生み出せる」と、メルリン・ポルツィン監督はフランスU-20代表で8試合に出場したこの選手について語った。昨季は2部で36試合に出場し、11得点13アシスト（これを上回るアシスト数の選手はいなかった！）を記録して注目を集めた。リーグ・ドゥの年間最優秀選手候補にもノミネートされている。

「彼には、今の我々にまだないものがある。この強度と、デュエルを好む姿勢だ。サッカーが好きだという気持ちだけでなく、ハードワークでも自分を示せることだ」と、ポルツィン監督はさらに絶賛した。これらの言葉は、アドリーヌの人となりにも当てはまる。というのも、彼の加入によってHSVは、おそらくブンデスリーガでも最も異色のプロ選手を獲得したからだ。