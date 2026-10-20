Getty Images Sport
翻訳者：
「あまり気持ちのいい質問ではない」ファブレガス、マンチェスター・ユナイテッドでキャリックの後任に就くとの失礼な噂を怒りをあらわにして否定
チャンピオンズリーグへの野望がぶつかる一戦
ファブレガスは試合前の記者会見で、キャリックの後任に就く可能性について質問された。キャリックは現在、6試合勝利なしという苦しい状況にある。
今季ここまでわずか2勝のマンチェスター・ユナイテッドは、水曜日のチャンピオンズリーグでコモと対戦するためイタリアに遠征する。しかし、ファブレガスはそうした憶測を即座に否定し、キャリックを擁護して、その仕事ぶりを称賛した。コモの指揮官は、深く敬意を抱く人物が現在務めている職についての話には応じない考えを明確にした。
- Getty Images Sport
メディアに反論
マンチェスター・ユナイテッドを指揮する可能性について問われたファブレガスは、キャリックを強く擁護した。「その質問には答えない。あまり良い質問だとは思わないからだ」と、ファブレガスは火曜日に語った。「素晴らしいマンチェスター・ユナイテッドを率いる、偉大なサッカー選手であり監督でもあるマイケル・キャリックに対して、十分な敬意を示しているとは思わない」。ファブレガスとキャリックは現役時代に何度も対戦しており、マンチェスター・ユナイテッドがシニガーリャでの厳しい一戦に向けて準備を進める中、コモの指揮官は同じ監督であるキャリックに強い連帯感を抱いているようだ。
オールド・トラッフォードの伝統を尊重する
マンチェスター・ユナイテッドは不振に陥っているものの、ファブレガスはその歴史と実績を踏まえ、侮るべきではないと慎重な姿勢を示した。「マンチェスター・ユナイテッドは、私がとても、とてもよく知る歴史あるクラブだ」とファブレガスは語った。「彼らがどんなクラブで、何をしているかを大いに尊重している。素晴らしい選手たちがいるからだ」。また、マンチェスター・ユナイテッドのコーチングスタッフとのつながりにも触れ、チェルシーでともに過ごしたスティーブ・ホランドと面識があることを明かした。コモは週末にフィオレンティーナを3-1で下し、セリエAで5位につける好調な状態でこの試合に臨む。
- Getty Images Sport
水曜日は何が起こる？
マンチェスター・ユナイテッドの監督人事を巡る憶測は今後も続くだろうが、ファブレガスはコモと、間近に迫るチャンピオンズリーグでの一戦に完全に集中している。水曜日に好結果を残せば、一流の指揮官として高まりつつある評価をさらに確かなものにできる。一方、キャリックは強まる重圧を和らげるため、どうしても勝利が必要だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。