ファブレガスは試合前の記者会見で、キャリックの後任に就く可能性について質問された。キャリックは現在、6試合勝利なしという苦しい状況にある。

今季ここまでわずか2勝のマンチェスター・ユナイテッドは、水曜日のチャンピオンズリーグでコモと対戦するためイタリアに遠征する。しかし、ファブレガスはそうした憶測を即座に否定し、キャリックを擁護して、その仕事ぶりを称賛した。コモの指揮官は、深く敬意を抱く人物が現在務めている職についての話には応じない考えを明確にした。