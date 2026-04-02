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「あまり得るものはなかった」――PSGを去りレアル・マドリードに移籍してから2年、キリアン・エムバペがルイス・エンリケに対する本音を明かす
パリでの波乱万丈な最終年
オーレリアン・チュアメニとアシュラフ・ハキミがホストを務めるポッドキャスト『The Bridge』に出演したムバッペは、PSGの監督との関係について問われると、次のように語った。「ルイス・エンリケは素晴らしい監督だ。彼は自分の考えを率直に口にする。残念ながら、彼と共に過ごした最後の1年は浮き沈みの激しいもので、彼の指導を十分に活かすことができなかった。」
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「ダモクレスの剣」の下で暮らす
2023-24シーズンを通じて、ムバッペとPSG首脳陣の間の緊張は明白だった。その端緒は、夏のプレシーズンツアー中に彼がトップチームのメンバーから外されたことだった。ムバッペはこの時期を「屋根裏部屋」にいるような状態だと表現しており、この状況がルイス・エンリケの戦術システムへの彼の適応を全面的に曇らせてしまった。
「最初の1ヶ月、僕はチームにいなかった。屋根裏部屋のような場所にいたんだ。だから戻ってきた時、自分の中でこう思った。『頭上にダモクレスの剣がぶら下がっている。いつ首を切られるか分からない。また去ることになるかもしれない』と」とムバッペは説明した。この不確実性が、このフォワードがルイス・エンリケ監督の具体的な要求に完全に適応することを困難にする環境を生み出した。
注意力の分散と戦術上の制約
シーズンが進むにつれ、マドリードへの移籍が公然の秘密となるにつれ、ムバッペのリーグ・アンでの出場時間は減り始めた。ルイス・エンリケ監督は当時、「チームは『キリアン抜きでプレーすることを学ぶ』必要がある」と有名な発言をし、国内の試合ではこのスター選手を頻繁に途中交代させたりベンチスタートにしたりしながら、欧州の試合では彼を温存していた。
ムバッペは、この状況がエンリケ監督の下で自身のピークに達することを妨げたことを認めた。「ご存知の通り、僕たちには良い関係がある。移籍を決意してから最後の3、4ヶ月間は、もうプレーしていなかった。監督は僕をチャンピオンズリーグのためだけに温存していたんだ」と彼は語った。「僕の心は半分ここ（パリ）にあり、半分あちら（マドリード）にあった。だから、技術的には得るものはなかった。 サッカーファンとしては得をしたよ。僕はサッカーが大好きだから、外から観戦するのも楽しかった。ほら、サッカーが好きなら、どこにいても観るものさ。」
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PSGの監督に対する敬意は依然として残っている
ムバッペはまた、ルイス・エンリケの戦術眼を即座に称賛した。あるドキュメンタリーでは、このスペイン人監督の厳しい指導ぶりが浮き彫りになっており、ムバッペに対し、NBAのレジェンドであるマイケル・ジョーダンのように守備をするよう求め、より激しいプレスを相手にかけるよう促していた。
ムバッペは最後に、元バルセロナ監督に対するプロとしての敬意を改めて表明した。「自分にはあまり良い結果にはならなかったが、彼は優れた監督だ。本当にサッカーを理解している」とフランス人選手は語った。サンティアゴ・ベルナベウでの生活にようやく馴染んだ今、ムバッペのこの言葉は、現代史において最も注目を集めた移籍劇の一つが、彼に与えた精神的な負担を垣間見せてくれる貴重な証言となっている。