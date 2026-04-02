「あまり得るものはなかった」――PSGを去りレアル・マドリードに移籍してから2年、キリアン・エムバペがルイス・エンリケに対する本音を明かす

シーズンが進むにつれ、マドリードへの移籍が公然の秘密となるにつれ、ムバッペのリーグ・アンでの出場時間は減り始めた。ルイス・エンリケ監督は当時、「チームは『キリアン抜きでプレーすることを学ぶ』必要がある」と有名な発言をし、国内の試合ではこのスター選手を頻繁に途中交代させたりベンチスタートにしたりしながら、欧州の試合では彼を温存していた。

ムバッペは、この状況がエンリケ監督の下で自身のピークに達することを妨げたことを認めた。「ご存知の通り、僕たちには良い関係がある。移籍を決意してから最後の3、4ヶ月間は、もうプレーしていなかった。監督は僕をチャンピオンズリーグのためだけに温存していたんだ」と彼は語った。「僕の心は半分ここ（パリ）にあり、半分あちら（マドリード）にあった。だから、技術的には得るものはなかった。 サッカーファンとしては得をしたよ。僕はサッカーが大好きだから、外から観戦するのも楽しかった。ほら、サッカーが好きなら、どこにいても観るものさ。」







