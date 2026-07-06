イングランドは、多くの人が「史上最高のアウェイ戦」と呼ぶ結果を収め、エスタディオ・アステカに詰めかけた8万人以上の熱狂的なファンを沈黙させた。威圧的な雰囲気や、海抜約2,200メートルという高地でのプレーによる身体的な負担にもかかわらず、トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、気迫あふれるメキシコの反撃を食い止めるために並外れた粘り強さを見せた。 ジュード・ベリンガムが開始98秒で2得点を奪い、流れを決定づけた。

メキシコは後半の大半を数的優位で戦ったが、イングランドの守備は崩れなかった。ライスは広範囲をカバーし、高地でも存在感を示した。