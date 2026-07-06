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「あまり影響は感じなかった」――デクラン・ライスは、メキシコのアステカ・スタジアムでイングランド代表が「史上最高のアウェイ戦」を遂げ、ワールドカップ準々決勝ノルウェー戦に進出した後、高地への懸念を軽く受け流した。
スリー・ライオンズがアステカを制す
イングランドは、多くの人が「史上最高のアウェイ戦」と呼ぶ結果を収め、エスタディオ・アステカに詰めかけた8万人以上の熱狂的なファンを沈黙させた。威圧的な雰囲気や、海抜約2,200メートルという高地でのプレーによる身体的な負担にもかかわらず、トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、気迫あふれるメキシコの反撃を食い止めるために並外れた粘り強さを見せた。 ジュード・ベリンガムが開始98秒で2得点を奪い、流れを決定づけた。
メキシコは後半の大半を数的優位で戦ったが、イングランドの守備は崩れなかった。ライスは広範囲をカバーし、高地でも存在感を示した。
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ライス氏は標高の影響を否定した
アーセナル所属のライスは、代表キャリアで最も印象的な試合だったと語り、メキシコシティの高地がチームに与える影響への懸念を払拭した。
「これは私が経験した中で最高のイングランド代表の結果であり、アウェイ戦でも最高だった。期待通りの結果で、信じられない夜だった。標高の影響？ 昨日は少し感じたが、今日は気にならなかった」とライスはBBCスポーツに語った。
チームの連携プレーを称賛する
環境面の課題に加え、イングランドはホームで長期無敗を続けるメキシコ代表の堅守を崩すという難題に直面した。1966年開場のアステカ・スタジアムでメキシコが公式戦に敗れたのは、2001年のコスタリカ戦と2013年のホンジュラス戦（いずれもW杯予選の2－1）に続き3度目。 ライス監督は、チームの一致団結した努力と試合の雰囲気を称えた。
「メキシコは強豪で、80試合近く負けなかったと聞いていた。厳しい試合になると予想していたが、26人の選手全員が力を出し切れば勝てると思っていた。結果として、多くの人々がまだ見たことのない我々の新たな一面を示せた」とライス監督は語った。
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ハーランド率いるノルウェーとの準々決勝
イングランドにとって、この勝利は40年前の「神の手」事件など、アステカ・スタジアムにまつわる因縁を一部払拭するものであった。勇敢に戦った報いとして、準々決勝ではマイアミでノルウェーと対戦する。 ノルウェーはブラジル戦でハーランドが活躍しベスト8進出。アメリカで欧州勢対決が実現する。クアンサは出場停止。1966年以来の優勝へ、「スリー・ライオンズ」はメキシコシティで示した守備力を維持しなければならない。
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