Getty Images Sport
「あまりにも貧弱だ」―アラン・シアラーがマンチェスター・ユナイテッドを痛烈批判、「ひどい」レッドデビルズがチャンピオンズリーグ出場権獲得へという事態に信じられない様子
シアラー、マンチェスター・ユナイテッドの質不足を痛烈に批判
ベトフェアのインタビューで、シアラーはレッドデビルズの最近の試合内容について痛烈に批判し、次のように述べた。「水曜日のマンチェスター・ユナイテッドのパフォーマンス（ニューカッスル戦2-1敗戦）は、ルベン・アモリン監督時代のチームを彷彿とさせるものだった。ブルーノ・フェルナンデスを除けば、チーム全体が精彩を欠いていた。前線には全く脅威が感じられなかった」 アーロン・ラムズデールが素晴らしいセーブを2度見せたのは知っている。特にヘディングでのセーブは素晴らしかった。だがそれでも、マイケル・キャリックが試みた戦術変更は機能しなかった。 マンUの酷さにむしろ驚いた。もっと期待していた。3位にいるが、正直言って彼らは良いチームではない。チャンピオンズリーグ出場圏内に入る可能性は高いが、今季の彼らのサッカーの質の低さを考えれば驚くべきことだ」
- Getty Images Sport
キャリックとスコールズの摩擦
批判はチームの戦術構成に留まらず、シアラーはユナイテッドの象徴的存在であるポール・スコールズが元チームメイトのキャリックに対して示した意外な公の非難にも言及した。二人の伝説的ミッドフィルダー間の緊張は、シーズン終盤の重要な局面を迎えたオールド・トラッフォードで展開されるドラマにさらなる興味深さを加えている。
シアラーはこの摩擦について言及し、次のように述べた。「ポール・スコールズは、マイケル・キャリック指揮下のマンチェスター・ユナイテッドがいくつかの試合で非常に貧弱だったと述べた。確かに貧弱だったかもしれないが、結果を出している。先日のようなプレー（注：前節の試合を指す）では、確かに批判されるだろう。 スコールズとキャリックの間に友情があるかはわからない。かつてピッチで共に戦った元チームメイト同士なら、少し意外かもしれない。だが現代の世の中の仕組みはわかっている。マイケルがそれほど動揺するとは思わない」
アンフィールドでプレッシャーにさらされるポジション
ユナイテッドが3位につける一方、アーネ・スロット監督のリバプールでの将来は、国内リーグでの不振を受けて厳しい監視下に置かれている。シアラーは、特に前シーズンの成功後にプレミアリーグ優勝争いを継続できなかったことを踏まえ、オランダ人監督が来季もアンフィールドの指揮を執り続けるためにはトップ5入りを確保すべきだと主張する。
シアラーは次のように語った。「アーネ・スロットが来季もリヴァプールに残留する鍵は、チャンピオンズリーグ出場権の確保だ。夏の移籍市場で巨額を投じたリヴァプールにとって最大の失望は、再びリーグ優勝を争えなかったことだ。その可能性は3、4ヶ月前に消えた。もしトップ5に入らなければ、スロットが来季も指揮を執るかどうかは間違いなく疑問視されるだろう。 リーグ優勝後にこれほどの投資をしたクラブの規模を考えれば、トップ5入りを逃せば彼の立場は危うくなるだろう」
- Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドの今後はどうなるのか？
マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ出場権争いが激化する中、巻き返しを図りプレミアリーグ3位の座を固めようと狙っている。 レッドデビルズは3月15日、オールド・トラッフォードでアストン・ヴィラを迎え撃つが、ウナイ・エメリ率いる相手チームは順位表でわずか1つ下に位置しており、厳しい試練となる。シーズンが最終局面を迎える中、ユナイテッドは勝利がトップ4争いにおける優位性の維持と、チャンピオンズリーグ出場権獲得への道筋を確固たるものにする上で重要な役割を果たすことを認識している。
