「あまりにも貧弱だ」―アラン・シアラーがマンチェスター・ユナイテッドを痛烈批判、「ひどい」レッドデビルズがチャンピオンズリーグ出場権獲得へという事態に信じられない様子

ユナイテッドが3位につける一方、アーネ・スロット監督のリバプールでの将来は、国内リーグでの不振を受けて厳しい監視下に置かれている。シアラーは、特に前シーズンの成功後にプレミアリーグ優勝争いを継続できなかったことを踏まえ、オランダ人監督が来季もアンフィールドの指揮を執り続けるためにはトップ5入りを確保すべきだと主張する。

シアラーは次のように語った。「アーネ・スロットが来季もリヴァプールに残留する鍵は、チャンピオンズリーグ出場権の確保だ。夏の移籍市場で巨額を投じたリヴァプールにとって最大の失望は、再びリーグ優勝を争えなかったことだ。その可能性は3、4ヶ月前に消えた。もしトップ5に入らなければ、スロットが来季も指揮を執るかどうかは間違いなく疑問視されるだろう。 リーグ優勝後にこれほどの投資をしたクラブの規模を考えれば、トップ5入りを逃せば彼の立場は危うくなるだろう」