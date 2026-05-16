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「あまりにも簡単すぎる」―アーネ・スロット監督がリヴァプールの不振を説明。アストン・ヴィラに敗れ、リヴァプールは“悪夢のシーズン”で20敗目。
スロットはレッズの崩れ去った姿を嘆いている。
オランダ人監督は、アストン・ヴィラ戦の後半にチームが崩壊したのを見て、精神面を厳しく批判した。序盤は互角だったが、ウナイ・エメリ率いる相手に先制されるとリヴァプールはプレッシャーに耐えきれず、シーズン最終週に暗い影を落とした。
スカイ・スポーツの取材にスロット監督は「失点が多く、得点が足りなかった」と語った。 試合には食らいついており、勝つチャンスもあった。だが2－1になってから崩れた」と認めた。さらにBBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』には「2－1になってから流れを失った。後半最初の10分は良かったが、その後チャンスを作れず。こういう展開は今季初めてではない」と語った。
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不振なアウェイ成績がリヴァプールのシーズンを悩ませている
ウェスト・ミッドランズでの敗戦で、コミュニティ・シールドのPK戦を含め、今季全大会通算20敗目を喫した。アンフィールドを離れると結果が出ず、特に強豪相手での低迷が顕著だ。
スロット監督はアウェイで結果が出ない原因を特定できていないが、安易な失点については「トップチームとして多すぎる」と認めた。 チャンスは作れているが、昨シーズンほど決定力がない。アレクサンダー・イサクやヒューゴ・エキティケの欠場も響いている。今は来週のブレントフォード戦に集中するだけだ」
守備の不振とファンの不満が爆発
このデータは、2週連続でアウェー席を早々に去るリヴァプールサポーターにとって厳しい現実だ。 プレミアリーグ38試合制で初めて50失点を超え、セットプレーでも脆弱さを露呈した。その弱点を突いたオリー・ワトキンスは「彼らの守備はバラバラで、走り込めるスペースが多い。チャンスは必ず来る」と語った。
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チャンピオンズリーグ出場権を争う中、先行きは不透明。
不振が続く中、スロット監督は辞任を否定し、来季もチームを率いると強調した。「私一人で決めることではないが、来シーズンも私がリヴァプールの監督であることに疑いの余地はない」と語った。 リヴァプールは最終戦ブレントフォード戦に集中する。結果次第ではまだチャンピオンズリーグ出場権も残っている。