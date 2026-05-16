ウェスト・ミッドランズでの敗戦で、コミュニティ・シールドのPK戦を含め、今季全大会通算20敗目を喫した。アンフィールドを離れると結果が出ず、特に強豪相手での低迷が顕著だ。

スロット監督はアウェイで結果が出ない原因を特定できていないが、安易な失点については「トップチームとして多すぎる」と認めた。 チャンスは作れているが、昨シーズンほど決定力がない。アレクサンダー・イサクやヒューゴ・エキティケの欠場も響いている。今は来週のブレントフォード戦に集中するだけだ」